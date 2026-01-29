Trump amenaza a Minneapolis y vuelve a tensar la situación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el miércoles al alcalde de Minneapolis, donde dos ciudadanos fueron abatidos por agentes federales de inmigración, que está “jugando con fuego” cuando cuestiona su política migratoria.
Esa ciudad de unos 400.000 habitantes sigue conmocionada por la muerte a manos de la policía de inmigración (ICE) de Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, el 7 y el 24 de enero.
Pese a que la administración de Trump pareció tratar de calmar la tensa situación, el presidente arremetió ayer contra el alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, luego de que este afirmó en redes que “no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración”.
“¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está JUGANDO CON FUEGO?”, reaccionó Trump en su plataforma Truth Social.
Frey subió la apuesta poco después: “el trabajo de nuestra policía es garantizar la seguridad de los ciudadanos, no hacer cumplir las leyes federales de inmigración”.
El diario The New York Times informó que fueron sancionados dos agentes que dispararon el sábado 10 veces contra Pretti, que estaba de ser inmovilizado en el suelo por varios funcionarios del ICE. “Los dos agentes involucrados están suspendidos de sus funciones. Se trata de un protocolo estándar”, dijo un portavoz del ICE.
La situación es ahora seguida de cerca por aliados tradicionales de Washington en el extranjero. “Lo que he visto es preocupante”, dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, dos días después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, considerara “alarmante” el “nivel de violencia” en Estados Unidos.
Abolición y desbandada
La legisladora demócrata de origen somalí Ilhan Omar, figura destacada de la izquierda estadounidense y uno de los blancos favoritos de las diatribas e insultos de Trump, fue agredida el martes durante un acto público por un hombre que se le abalanzó para rociarla con un líquido nauseabundo no identificado.
Omar salió ilesa y continuó con su discurso. “Debemos abolir de una vez por todas” la policía migratoria, insistió, al exigir la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem.
Sectores demócratas se oponen al despliegue de agentes federales encargados de detener a los indocumentados, como prometió Trump antes de ser reelecto. Según la oposición, esto es contrario a los principios de la democracia estadounidense.
La libertad con la que actúan agentes federales inquieta a muchos estadounidenses. Uno de ellos intentó entrar en el consulado de Ecuador en Minneapolis, cuya cancillería emitió una nota de protesta (ver aparte).
Además, un hombre de 34 años resultó herido tras un intercambio de disparos con agentes de la CBP en Arizona, fronterizo con México, según las autoridades locales.
La culpa es de los otros
Videos analizados por expertos desacreditan la tesis según la cual el enfermero Pretti, que portaba legalmente un arma y nunca la desenfundó, amenazaba a las fuerzas del orden. Ahora es Tom Homan, emisario presidencial, quien dirige la operación, tras la salida del jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino. “Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico”, reconoció el propio Trump en Fox News. “En algunos casos, eso es algo bueno. Quizás aquí no lo era”, afirmó, antes de señalar, sin pruebas, que las manifestaciones en Minnesota habían sido infiltradas por “insurgentes a sueldo”.