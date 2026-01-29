Trump amenaza a Minneapolis y vuelve a tensar la situación

La culpa es de los otros

Videos analizados por expertos desacreditan la tesis según la cual el enfermero Pretti, que portaba legalmente un arma y nunca la desenfundó, amenazaba a las fuerzas del orden. Ahora es Tom Homan, emisario presidencial, quien dirige la operación, tras la salida del jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino. “Bovino es muy bueno, pero es un tipo bastante excéntrico”, reconoció el propio Trump en Fox News. “En algunos casos, eso es algo bueno. Quizás aquí no lo era”, afirmó, antes de señalar, sin pruebas, que las manifestaciones en Minnesota habían sido infiltradas por “insurgentes a sueldo”.