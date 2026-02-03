Donald Trump quiere enjuiciar al presentador de los premio Grammy

Tras felicitar a la cantante Billie Eilish por ganar el Grammy a la Canción del Año por su tema “Wildflower”, Noah mencionó a Trump y a Epstein. “Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó, en referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo danés en el Ártico.