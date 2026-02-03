Secciones
Donald Trump quiere enjuiciar al presentador de los premio Grammy

Trevor Noah hizo un comentario sobre la relación del mandatario y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein

FURIA PRESIDENCIAL. Noah se burló de la obsesión de Trump con Groenlandia. FURIA PRESIDENCIAL. Noah se burló de la obsesión de Trump con Groenlandia.
Hace 2 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con emprender acciones legales contra el presentador de la 68ª edición de los premios Grammy, Trevor Noah, por un comentario sobre la supuesta relación del mandatario y el ya fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Tras felicitar a la cantante Billie Eilish por ganar el Grammy a la Canción del Año por su tema “Wildflower”, Noah mencionó a Trump y a Epstein. “Es un Grammy que todo artista quiere (...) casi tanto como Trump quiere Groenlandia”, bromeó, en referencia a las amenazas del presidente de apoderarse del territorio autónomo danés en el Ártico.

El presentador añadió que la obsesión de Trump con Groenlandia “tiene sentido porque, desde que Epstein ya no está, necesita una nueva isla para pasar el rato con Bill Clinton”.

Noah, quien anunció que éste será su último año como anfitrión de los Grammy tras seis ediciones al frente, se había mostrado discreto con los comentarios políticos en años anteriores.

Sus declaraciones enfadaron a Trump, quien recurrió a su plataforma Truth Social para decir que los “Premios Grammy son lo PEOR y prácticamente imposibles de ver”.

“No puedo hablar por Bill, pero nunca he estado en la isla de Epstein ni en ningún lugar cercano, y hasta la declaración falsa y difamatoria de esta noche, nunca se me había acusado de estar allí, ni siquiera por los medios de noticias falsas”, afirmó Trump.

El republicano calificó luego al sudafricano Noah de “perdedor total” que necesita “chequear sus datos”. “Enviaré a mis abogados para demandar a este pobre, patético presentador sin talento.¡Prepárate, Noah, voy a divertirme contigo!”, añadió Trump.

Trump, que frecuentaba los mismos círculos sociales que Epstein en Florida y Nueva York, en reuniones de las que hay numerosas fotos y videos , ha dado versiones variadas de por qué rompió su relación con Epstein.

Más de tres millones de documentos se publicaron el viernes, en los que se menciona a numerosas figuras poderosas, incluyendo al presidente, de 79 años; a Elon Musk, Bill Gates, Bill Clinton y al ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor.

