Receta saludable: descubrí cómo hacer panqueques sin harina, extra esponjosos

Al dejar de consumir harinas es muy común que las personas se priven de ciertas comidas porque no saben hacerlas sin este ingrediente. Pero no siempre es necesario abandonar lo que te gusta, ya que existen opciones como esta de panqueques sin la necesidad de usar harina.
Consumir panqueques es muy común en nuestro país, ya sea con queso o con dulce de leche. Por eso te dejamos esta receta para que reemplaces la harina y además, te presentamos otras ideas para rellenar esta delicia.
Cómo hacer panqueques sin harina
Ingredientes: dos huevos, dos claras, tres cucharadas de leche en polvo y sal y pimienta.
Paso a paso: las cantidades dadas rinde para ocho panqueques. Primero debe agregar los ingredientes a una licuadora y licuar hasta que esté todo integrado.
Para la cocción de la masa se debe precalentar una sartén con un poco de aceite. Utiliza un cucharón para calcular cada panqueque y dalos vuelta cuando esté medio cocinado. Por último, apila en un plato para que se enfríen.
- Ideas para rellenarlos: atún y verdura. Dos unidades de panqueque, una lata de atún, un huevo picado, cinco aceitunas, una feta de queso de máquina, ½ unidad de zanahoria rallada, ½ cucharada de perejil picado, una cucharada sopera de mayonesa de zanahoria, una cucharada sopera de queso untable.
Preparación: untar un panqueque con mayonesa de zanahoria y por encima colocar el atún mezclado con el huevo duro y perejil. Luego tomar el otro panqueque, untarlo con queso untable, y sobre este colocar el queso de máquina, la zanahoria rallada y las aceitunas. Para finalizar doblar los dos panqueques por la mitad.
- Jamón y verduras: dos unidades de panqueque, cuatro fetas de jamón cocido, ¼ de morrón cocido, ½ unidad de berenjena, ½ huevo duro picado, dos dientes de ajo picado, una cucharada de ricota, una cucharada de queso untable.
Preparación: untar un panqueque con la ricota y colocar sobre esta el jamón cocido y el morrón pelado (cortado en tiritas finas.) Luego tomar el otro panqueque, untarlo con queso untable, y sobre este colocar las berenjenas con el ajo picado y el huevo duro picado. Para finalizar doblar los dos panqueques por la mitad.