Vivir con una vida prestada: la historia del trasplantado que corre para agradecer en Tafí del Valle

Se recibió, formó su familia, y por su trabajo en una empresa tecnológica se radicaron en España y los cuidados volvieron, pero la diabetes ya no paró. Su salud se siguió deteriorando y en 2018 recibió otro golpe. Los médicos le dijeron que sus riñones y su páncreas no daban más y que solo tenía dos opciones: hacerse diálisis toda la vida, con lo que ello implica, o esperar un trasplante. “Yo no tenía noción de lo que era la donación de órganos. Creía que era algo que nunca me iba a llegar”, admite Parravicini.