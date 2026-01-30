El club que sostiene el rugby en Tafí del Valle se puso un objetivo claro de cara al Seven

Actualmente, el plantel cuenta con unos 30 jugadores mayores y un grupo de infantiles en formación. “Tenemos 10 chicos de entre 8 y 12 años. Están todos mezclados porque todavía no podemos dividirlos por edades ya que la convocatoria es baja”, detalló. Posterior a eso, apuntó a uno de los principales obstáculos que presenta la realidad del club. “Uno de los primeros escollos es sacar al rugby del prejuicio familiar. Muchos padres lo ven como algo bruto, pero el rugby infantil es didáctico y dinámico; no tiene nada que ver con el rugby de 15 que se ve por TV”, explicó.