El club que sostiene el rugby en Tafí del Valle se puso un objetivo claro de cara al Seven

En Tafí del Valle, el rugby no se construye desde la comodidad. Se hace a contramano de los horarios, del turismo estacional y de las dificultades propias de una ciudad en la que la mayoría de los jóvenes trabaja durante el verano. En la antesala del Seven, Tafí del Valle Rugby Club afina detalles con un objetivo claro: competir, mostrarse y seguir creciendo.
“Estamos en plena práctica con los chicos, ultimando un poco la parte técnica. A muchos se les hace difícil entrenarse porque estamos en una zona veraniega y la mayoría está trabajando. Cuesta juntarlos a todos”, explicó Sergio Cruz, presidente del club y uno de los referentes del rugby tafinisto.
La solución que pudieron encontrar fue entrenarse en horarios poco habituales. “La alternativa que encontramos fue hacerlo muy tarde, tipo 10 de la noche, cuando salen de los bares o de los negocios. Gracias a la predisposición de los chicos, tratamos de mejorar un poco las técnicas para dar un buen espectáculo este sábado si es que nos toca participar”, relató.
En el marco de la organización del Seven, Tafí del Valle Rugby Club había acordado disputar un amistoso frente a Cafayate Rugby Club que funcionaría como parte de la propuesta deportiva del fin de semana. El conjunto "Chiwanku" no participa de manera directa en el torneo, por lo que ese encuentro aparecía como una instancia crucial para integrarse al evento y, al mismo tiempo, contar con una vidriera competitiva ante el público y los equipos visitantes.
Sin embargo, la entidad cafayateña decidió no presentarse al compromiso al argumentar que no llegaba con un nivel de entrenamiento óptimo. Por ese motivo, el equipo tafinisto continúa, hasta estas horas, en la búsqueda de un rival alternativo que le permita sostener esa instancia de juego dentro de la programación de una jornada que promete ser apasionante e histórica.
Más allá del fin de semana, el desafío es más profundo. El rugby de Tafí del Valle atraviesa un proceso de ordenamiento institucional que marca un antes y un después. “Hace seis meses sacamos por fin la personería jurídica. Hoy el club es una asociación civil, con toda la legalidad. En este momento me toca estar como presidente y la idea es que la próxima temporada podamos inscribirnos en la Unión de Rugby”, explicó.
Ese paso permitiría algo fundamental. “Queremos que el club pertenezca a la Unión de Rugby de Tucumán y que los chicos puedan foguearse con otros equipos de la provincia y no jugar solamente de manera ocasional”, señaló, marcando una meta concreta a corto plazo.
Actualmente, el plantel cuenta con unos 30 jugadores mayores y un grupo de infantiles en formación. “Tenemos 10 chicos de entre 8 y 12 años. Están todos mezclados porque todavía no podemos dividirlos por edades ya que la convocatoria es baja”, detalló. Posterior a eso, apuntó a uno de los principales obstáculos que presenta la realidad del club. “Uno de los primeros escollos es sacar al rugby del prejuicio familiar. Muchos padres lo ven como algo bruto, pero el rugby infantil es didáctico y dinámico; no tiene nada que ver con el rugby de 15 que se ve por TV”, explicó.
Para revertir esa mirada, el club sale a buscar a los chicos. “Estamos haciendo clínicas en escuelas primarias. El año pasado estuvimos en la escuela 90 de La Costa y vamos a ir a la escuela 28; la céntrica. También hablamos con los 'profes' de educación física para que implementen rugby en las horas curriculares”, contó.
El rol social es otro de los pilares del proyecto. “La misión principal es sacar al chico de la calle, del teléfono, de los videojuegos, y llevarlo a practicar deporte. A los más grandes, de 14 o 15 años, queremos alejarlos de caminos que no son los correctos”, explicó Sergio.
En ese sentido, el club articula acciones con distintas instituciones. “Trabajamos con la gente de la UPAL y del penal de Villa Urquiza, haciendo una misión social para poner en valor la libertad, mostrarles a los chicos lo bueno que deberían hacer para no ingresar a ese mundo. Lo venimos haciendo hace tres años”, relató.
La tarea no es sencilla en una ciudad turística. “En esta época es difícil porque viene mucha gente de afuera y con otra mentalidad. Nuestros chicos, por suerte, generalmente están trabajando, pero igual hablamos mucho con ellos para que se comporten y para que no se manden alguna cagada (sic)”, dijo sin rodeos.
El acompañamiento va más allá del deporte. “Conseguimos apoyo del hospital y de psicólogos, para hacer de nexo si algún chico tiene algún problema. La idea es que confíen en nosotros y tratar de aliviar algunos pesares que tienen en su día a día”, agregó.
En Tafí del Valle, el club "Chihuanku" es el único equipo de rugby activo. “Eso nos obliga a viajar sí o sí a San Miguel de Tucumán o a buscar partidos con Cafayate, Belén o clubes emergentes. Nos vendría muy bien que se arme algo en El Mollar o Amaicha para tener más roce”, reconoció.
La apuesta actual está puesta en el Seven de Tafí del Valle. “Llegar a 15 se nos hace muy difícil; no tenemos 45 chicos. Por eso apostamos al seven. El año pasado jugamos varios circuitos y salimos victoriosos en varios”, destacó, con orgullo.
El mensaje final de Sergio apunta a la comunidad y el alcance que pretende darle al rugby tafinisto. “Queremos que la gente salga del prejuicio del rugby y acerque a los jóvenes y a los niños. Es un deporte con valores de compañerismo, lealtad y respeto. Nuestra meta es seguir creciendo y llevar al rugby de Tafí a lo mejor de la provincia”, concluyó.