Seven de Tafí, la prueba antes del gran desafío para Jockey Tucumán

El Seven de Tafí del Valle volverá a reunir a los clubes de la región y Jockey Club de Tucumán (Iveco-Ortega) dirá presente con una mirada clara: usar el seven como una herramienta de preparación. Así lo explicó su manager, Matías Bachur, quien destacó que el equipo llega con trabajo reciente en esta modalidad, luego de priorizar el arranque de la pretemporada pensando en el año largo que se viene.