Secciones
DeportesRugby

Seven de Tafí, la prueba antes del gran desafío para Jockey Tucumán

El conjunto de Yerba Buena encuentra en el torneo de este sábado su primera gran prueba del año, y sus protagonistas ya se preparan para afrontarla.

CONCENTRADOS. El plantel ya se encuentra listo para el inicio del torneo este sábado. CONCENTRADOS. El plantel ya se encuentra listo para el inicio del torneo este sábado.
Hace 2 Hs

El Seven de Tafí del Valle volverá a reunir a los clubes de la región y Jockey Club de Tucumán (Iveco-Ortega) dirá presente con una mirada clara: usar el seven como una herramienta de preparación. Así lo explicó su manager, Matías Bachur, quien destacó que el equipo llega con trabajo reciente en esta modalidad, luego de priorizar el arranque de la pretemporada pensando en el año largo que se viene.

“Hace dos semanas que arrancamos la pretemporada y recién esta semana vamos a hacer algo de seven. Nuestra prioridad está puesta en el Regional y en el tucumano”, señaló Bachur. En ese contexto, la participación en Tafí aparece como una continuidad lógica. “Ya venimos de jugar varios torneos de seven, así que estamos bien”, resumió el entrenador.

Más allá de lo deportivo, el manager remarcó el valor simbólico y social del evento. Recordó ediciones marcadas por condiciones climáticas adversas, con barro e incluso sectores inundados, pero con un rasgo que se repite año tras año: la gente. “Es un evento que se hace más allá de cualquier condición. La gente sigue yendo, apoyando a los equipos. Eso es lo que más recuerdo”, destacó.

Para Jockey, el Seven de Tafí del Valle dejó de ser una participación ocasional y pasó a formar parte del calendario oficial del club. “Antes los chicos se juntaban, conseguían un sponsor y jugaban como franquicia. Desde el año pasado vamos como club y lo incorporamos dentro de nuestra planificación”, explicó Bachur, marcando un cambio de enfoque institucional.

DESTREZA. Jockey apunta a quedarse con el seven de Tafí para empezar de la mejor manera el 2026. DESTREZA. Jockey apunta a quedarse con el seven de Tafí para empezar de la mejor manera el 2026.

En cuanto a la logística, el plantel se reunirá el viernes, participará de la presentación y el sábado afrontará una jornada intensa, con partidos continuos desde la mañana hasta la tarde. “Después del Seven, ya volvemos a enfocarnos de lleno en la preparación para el Tucumán”, adelantó el manager, quien aspira que el club dé la sorpresa dentro del plano provincial.

El objetivo, puertas adentro, es claro. “Usamos los seven para levantar el nivel de los jugadores que tienen poco ritmo o necesitan destreza y minutos en cancha. La idea es que todos suban su rendimiento. El resultado después es consecuencia”, cerró Bachur, sintetizando la filosofía con la que Jockey afrontará una nueva edición en Tafí.

Temas TucumánTafí del ValleYerba BuenaSeven Tafí del ValleJockey Club de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez
1

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán: la queja de la defensa de El Militar por las condiciones de encierro en Benjamín Paz
2

"Lo trajeron a Tucumán como si fuera ‘El Chapo’ Guzmán": la queja de la defensa de "El Militar" por las condiciones de encierro en Benjamín Paz

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles
3

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató
4

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal
5

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas
6

Salí con el paraguas: Tucumán se encuentra en alerta meteorológica por lluvias y tormentas

Más Noticias
Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Quién era Narela Micaela Barreto, la joven argentina que encontraron muerta en Los Ángeles

Atención Atlético: ya llegó a Tucumán el noveno refuerzo y firmará en las próximas horas

Atención Atlético: ya llegó a Tucumán el noveno refuerzo y firmará en las próximas horas

Di María, silbidos en Avellaneda y un fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso

Di María, silbidos en Avellaneda y un fuerte respaldo de Jorgelina Cardoso

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

La fruta clave para recuperar masa muscular después de los 50 años

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Surgieron nuevos detalles sobre el crimen de Érika Antonella Álvarez

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Filtran qué drogas habría consumido Christian Petersen antes de descompensarse en el Lanín

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Tenía una orden de restricción, fue a ayudarlo por una enfermedad y la mató

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Aguilares, la zona cero del temporal: agua estancada, accesos complicados y angustia vecinal

Comentarios