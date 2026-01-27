Secciones
DeportesRugby

Cardenales apuesta por la convivencia para formar el grupo durante el Seven de Tafí

Con una delegación de 25 personas y el enfoque puesto en la pretemporada, el "Purpurado" busca consolidar su mística en los valles antes de un 2026 con grandes desafíos deportivos.

Hace 1 Hs

Bajo el nombre de Lysoform, Cardenales llega al Seven de Tafí del Valle con la ambición de ser protagonista y consolidar el trabajo que viene realizando en una intensa pretemporada.

Adrián Ghazarián, entrenador del "Purpurado", dejó claro que, aunque el entorno sea veraniego, el compromiso es absoluto. "Somos varios chicos entrenando y siempre el último día definimos quiénes son los 12", señala el conductor, destacando que los criterios principales de selección son el sacrificio, la asistencia a los entrenamientos —incluso con jugadores que acortaron sus vacaciones para reincorporarse— y, por supuesto, el nivel técnico.

Para muchos, los sevens estivales pueden parecer eventos meramente sociales, pero para el staff técnico de Cardenales, Tafí es una pieza clave en el engranaje del año. "Lo tomamos como una preparación de pretemporada. El Seven te da muchísimo aire y destrezas", afirma Ghazarián.

Además, advierte sobre la calidad de la competencia: "El nivel es muy bueno. Si no te entrenás como se debe, terminás lesionándote". Un factor no menor es la altitud, por lo que el equipo planea subir el viernes (o incluso el jueves por la noche) para realizar un entrenamiento ligero y permitir que los jugadores se aclimaten antes del sábado.

Cardenales viene de tener grandes actuaciones en el circuito de sevens de Tucumán. "En 2024 ganamos la Copa de Oro en el Seven de Yerba Buena, y el año pasado la de Plata en el Liceo y Bronce en Aguilares, además de un buen desempeño en Salta", repasa.

Sin embargo, para el entrenador, el valor del Seven de Tafí trasciende los resultados deportivos. El club alquila una casa para 25 personas, permitiendo que incluso aquellos que no integran la lista final viajen para colaborar con la logística, las comidas y el apoyo grupal. "Nos sirve un montón para empezar a formar el grupo, de cara a lo que va a ser la temporada", destaca.

Con la mirada puesta en el resto del calendario, Ghazarián tiene metas claras: ser protagonistas nuevamente en el torneo tucumano (donde en 2025 pasado alcanzaron las semifinales) y mejorar la competitividad en el Regional. El primer gran objetivo oficial será ganar la reválida para el Torneo del Interior B.

El “Purpurado” llegará a la Estancia El Churqui este sábado sabiendo que cada minuto en la cancha es un paso más hacia un 2026 exitoso.

Temas TucumánTafí del ValleCardenales Rugby ClubSeven Tafí del Valle
