Venezuela puso en alerta a toda América Latina

CARACAS, Venezuela.- La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, con la detención de su presidente, Nicolás Maduro, puso en alerta a toda América Latina. Sin una postura común, los gobiernos de la región se han posicionado según el color político y la cercanía y fidelidad con el presidente estadounidense. “Por lo mismo, no causa sorpresa la aprobación de mandatarios como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador y José Jerí, en Perú”, escribe Victoria Dannemann, experta en Latinoamérica de la cadena estatal alemana Deutsche Welle.