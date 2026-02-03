Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

La resolución establece que, para renovar estos contratos, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse, en los casos en que tengan más de 30 años de aportes al sistema previsional. Los contratados (no permanentes) representaban el 12,7% del total de la planta hacia fines de 2024; sumaban cerca de 58 mil, aunque ese número descendió por la no renovación de contratos.