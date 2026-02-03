Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

La limitación a seis meses de los contratos de empleados del Estado mayores de 65 años sin los aportes necesarios para jubilarse, anunciada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, comandado por Federico Sturzenegger, los obligaría a pasar a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Actualmente, ese programa equivale al 80% del haber jubilatorio mínimo y asciende a $ 279.443, según publicó la agencia Noticias Argentinas. Si bien incluye cobertura de salud a través del PAMI, no otorga derecho a pensión por fallecimiento ni los beneficios completos de una jubilación contributiva.
La resolución establece que, para renovar estos contratos, los organismos deberán presentar de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse, en los casos en que tengan más de 30 años de aportes al sistema previsional. Los contratados (no permanentes) representaban el 12,7% del total de la planta hacia fines de 2024; sumaban cerca de 58 mil, aunque ese número descendió por la no renovación de contratos.
Una porción de los trabajadores alcanzados por la medida no reúne los requisitos legales para acceder a una jubilación ordinaria, lo que los dejaría sin empleo y sin posibilidad de alcanzar esos aportes. Por otra parte, en total, casi 1.100.000 jubilados en Argentina continúan activos laboralmente, un 19% del total y un 60% más que hace una década.
Se aplica incluso en áreas donde el trabajador es el único técnico con experiencia específica o en dependencias con dotaciones por debajo del mínimo necesario para funcionar.
Hace algunos meses, por Resolución 3/2023, habían sido intimados a jubilarse 10.000 empleados públicos si cumplían las condiciones, de los cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente. Es en el marco de modificaciones estructurales del sistema previsional.
La dotación total de personal en la Administración Pública Nacional (APN) cerró diciembre de 2025 con 280.120 trabajadores, tras una reducción interanual del 7,2% impulsada por el gobierno de Javier Milei. Fueron recortados 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4% en la planta de personal del Sector Público Nacional. Es decir, casi 80 (79,84) personas por día, según el Centro de Economía Politica Argentina (CEPA).