"Vivimos con miedo": el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

“Sentimos que hay fallas en las barreras de contención y que no se hace nada al respecto”, resume Joaquín. La lluvia no paraba y el sonido del agua lo obligó a salir. “La Municipalidad hizo mucho por el turismo de la zona, y ojalá ahora se hagan las obras necesarias para no tener que vivir así”, agrega y reconoce que si el pronóstico se cumple y llegan más lluvias, el fin de semana no dormirá.