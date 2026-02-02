Secciones
Seguridad

Girvau calificó de “patoteros y delincuentes” a los agresores del joven atacado en Tafí del Valle

La Policía identificó a varios de los sospechosos; la investigación avanza con allanamientos.

Hace 14 Min

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió con dureza al violento ataque sufrido por Patricio Ledezma, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por una patota a la salida de un boliche en Tafí del Valle. En diálogo con la prensa, aseguró que la fuerza “va a dar una respuesta concreta” con allanamientos y detenciones en las próximas horas.

El hecho ocurrió el jueves 20, cuando Ledezma había concurrido a bailar al local bailable “La Cañada” junto a dos amigos. Según denunció su madre en la comisaría local, al retirarse del lugar fue atacado por un grupo de alrededor de 20 jóvenes, que lo agredieron violentamente.

Al referirse al episodio, Girvau fue categórico. “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”, afirmó.

COMUNICACIÓN PÚBLICA COMUNICACIÓN PÚBLICA

En otro tramo de sus declaraciones, el jefe policial se refirió al trabajo que se viene reforzando en el Servicio Penitenciario, y confirmó que el gobernador Osvaldo Jaldo solicitó intensificar las tareas en todas las áreas, con especial énfasis en inteligencia y control interno. En ese sentido, destacó el traslado permanente de detenidos al penal de Benjamín Paz, como parte de una estrategia integral de seguridad.

Respecto al combate contra el narcomenudeo, Girvau descartó por el momento la intervención de fuerzas federales y explicó el accionar de la Policía de Tucumán. “Desde el minuto cero se hizo un trabajo tremendo, con profesionalismo. Por orden del gobernador, personal viajó a Buenos Aires. Sentimos un gran respaldo. El gobernador quiere un Tucumán seguro y sin impunidad”, remarcó.

Temas Joaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
3

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
4

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
5

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas
6

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

Más Noticias
¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Narcotráfico: para la oposición somos un centro de acopio y para el oficialismo hay fuerte control

Narcotráfico: para la oposición somos un "centro de acopio" y para el oficialismo hay "fuerte control"

Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Comentarios