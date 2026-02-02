Girvau calificó de “patoteros y delincuentes” a los agresores del joven atacado en Tafí del Valle
El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió con dureza al violento ataque sufrido por Patricio Ledezma, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por una patota a la salida de un boliche en Tafí del Valle. En diálogo con la prensa, aseguró que la fuerza “va a dar una respuesta concreta” con allanamientos y detenciones en las próximas horas.
El hecho ocurrió el jueves 20, cuando Ledezma había concurrido a bailar al local bailable “La Cañada” junto a dos amigos. Según denunció su madre en la comisaría local, al retirarse del lugar fue atacado por un grupo de alrededor de 20 jóvenes, que lo agredieron violentamente.
Al referirse al episodio, Girvau fue categórico. “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”, afirmó.
En otro tramo de sus declaraciones, el jefe policial se refirió al trabajo que se viene reforzando en el Servicio Penitenciario, y confirmó que el gobernador Osvaldo Jaldo solicitó intensificar las tareas en todas las áreas, con especial énfasis en inteligencia y control interno. En ese sentido, destacó el traslado permanente de detenidos al penal de Benjamín Paz, como parte de una estrategia integral de seguridad.
Respecto al combate contra el narcomenudeo, Girvau descartó por el momento la intervención de fuerzas federales y explicó el accionar de la Policía de Tucumán. “Desde el minuto cero se hizo un trabajo tremendo, con profesionalismo. Por orden del gobernador, personal viajó a Buenos Aires. Sentimos un gran respaldo. El gobernador quiere un Tucumán seguro y sin impunidad”, remarcó.