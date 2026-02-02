Girvau calificó de “patoteros y delincuentes” a los agresores del joven atacado en Tafí del Valle

El jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió con dureza al violento ataque sufrido por Patricio Ledezma, un joven de 19 años que fue brutalmente golpeado por una patota a la salida de un boliche en Tafí del Valle. En diálogo con la prensa, aseguró que la fuerza “va a dar una respuesta concreta” con allanamientos y detenciones en las próximas horas.