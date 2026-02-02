Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

Si bien no hubo una respuesta directa (ni el presidente Daniel Leiva ni el resto de los vocales suelen hacer declaraciones), se supo que hubo malestar, más si se tiene en cuenta que la orden de detención fue otorgada por la jueza Alejandra Balcazar el mismo domingo, una hora después de que fue requerida por el fiscal Pedro Gallo. Y que al mismo tiempo el pedido de la Policía para detener a Gordillo se efectivizó el jueves ante el fiscal Marcelo Leguizamón quien el viernes por la tarde ordenó la realización de medidas complementarias. Entre ellas, solicitó que la familia identificara a Érika como la mujer que era trasladada por Sosa y también pidió el secuestro de la moto del imputado.