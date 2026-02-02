¿Cuál es el riesgo de expansión del virus Nipah?: esto dice el nuevo informe de la OMS

Letalidad y mecanismos de contagio

Ya en algunos análisis se había advertido que, a pesar de ser una afección importante, es improbable que esta infección se convierta en un problema de salud pública de la misma magnitud que el COVID-19. Esto se debe a que no se transmite eficazmente de persona a persona, y la principal vía de contagio es a través de alimentos y animales infectados. A pesar de ello, su impacto es severamente mortal, con una tasa de letalidad de entre 40% y 75% y sin vacunas ni tratamientos específicos disponibles.