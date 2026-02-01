"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Siguiendo su análisis, la diferencia entre el festejo y la resignación pasa únicamente por la eficacia. “Estoy muy conforme con los muchachos porque dejan todo en la cancha. Solo nos faltó esa cuota de gol para cerrar el partido y reflejar lo que hicimos”, argumentó. Según el entrenador, el funcionamiento no es el problema. “Jugamos bien al fútbol, recuperamos la pelota alto, hay una filosofía con la que los chicos se sienten identificados”, celebró. “Solo nos falta sumar de a tres; con todo lo demás estoy muy conforme”, cerró Colace.