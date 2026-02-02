Jaldo reforzó la línea de seguridad: "Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer"

El gobernador Osvaldo Jaldo inició su agenda con una señal contundente hacia las fuerzas de seguridad y la delincuencia. En una reunión de urgencia con la plana mayor de la Policía, el mandatario analizó la ola de hechos delictivos del fin de semana y ordenó ir “a fondo y sin impunidad” en cada investigación policial. Además renovó su respaldo institucional a los uniformados, bajo una premisa innegociable. "Que caiga quien tenga que caer", afirmó.
Tras el encuentro, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, fue el encargado de transmitir el mensaje del Ejecutivo. "El gobernador está al tanto de cada expediente y su instrucción es profundizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias", resaltó el jefe policial.
Además remarcó que el apoyo político a la fuerza es "total", siempre que las acciones sean ajustadas a derecho.
En relación al caso de Erika Álvarez, el jefe policial señaló que no se descarta ninguna hipótesis y que el trabajo investigativo continúa de manera intensa. “Es un hecho gravísimo. No descartamos nada. La División Homicidios, nuestros técnicos y los directores generales de Investigaciones están trabajando para llegar a fondo. Seguramente seguirá habiendo detenidos”, detalló.
Sobre el ataque cometido por una patota, Girvau fue contundente en sus declaraciones. “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”. resaltó.
También, el jefe policial habló sobre narcomenudeo y descartó por el momento la intervención de fuerzas federales. “Desde el minuto cero se hizo un trabajo tremendo, con profesionalismo. Por orden del gobernador, personal viajó a Buenos Aires. Sentimos un gran respaldo. El gobernador quiere un Tucumán seguro y sin impunidad”, aseguró.