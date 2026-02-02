Jaldo reforzó la línea de seguridad: "Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer"

El gobernador Osvaldo Jaldo inició su agenda con una señal contundente hacia las fuerzas de seguridad y la delincuencia. En una reunión de urgencia con la plana mayor de la Policía, el mandatario analizó la ola de hechos delictivos del fin de semana y ordenó ir “a fondo y sin impunidad” en cada investigación policial. Además renovó su respaldo institucional a los uniformados, bajo una premisa innegociable. "Que caiga quien tenga que caer", afirmó.