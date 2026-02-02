Secciones
Seguridad

Jaldo reforzó la línea de seguridad: "Ir a fondo, sin impunidad y que caiga quien tenga que caer"

El gobernador analizó los hechos de gravedad ocurridos en las últimas horas e impartió órdenes a la plana mayor de la fuerza.

El gobernador Jaldo se reunió con la cúpula policial. El gobernador Jaldo se reunió con la cúpula policial.
Hace 2 Hs

El gobernador Osvaldo Jaldo inició su agenda con una señal contundente hacia las fuerzas de seguridad y la delincuencia. En una reunión de urgencia con la plana mayor de la Policía, el mandatario analizó la ola de hechos delictivos del fin de semana y ordenó ir “a fondo y sin impunidad” en cada investigación policial. Además renovó su respaldo institucional a los uniformados, bajo una premisa innegociable. "Que caiga quien tenga que caer", afirmó.

Tras el encuentro, el jefe de Policía, Joaquín Girvau, fue el encargado de transmitir el mensaje del Ejecutivo. "El gobernador está al tanto de cada expediente y su instrucción es profundizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias", resaltó el jefe policial.

Además remarcó que el apoyo político a la fuerza es "total", siempre que las acciones sean ajustadas a derecho. 

En relación al caso de Erika Álvarez, el jefe policial señaló que no se descarta ninguna hipótesis y que el trabajo investigativo continúa de manera intensa. “Es un hecho gravísimo. No descartamos nada. La División Homicidios, nuestros técnicos y los directores generales de Investigaciones están trabajando para llegar a fondo. Seguramente seguirá habiendo detenidos”, detalló.

Sobre el ataque cometido por una patota, Girvau fue contundente en sus declaraciones. “Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”. resaltó.

También, el jefe policial habló sobre narcomenudeo y descartó por el momento la intervención de fuerzas federales. “Desde el minuto cero se hizo un trabajo tremendo, con profesionalismo. Por orden del gobernador, personal viajó a Buenos Aires. Sentimos un gran respaldo. El gobernador quiere un Tucumán seguro y sin impunidad”, aseguró.

Temas TucumánOsvaldo JaldoPolicía de TucumánCasa de Gobierno de TucumánInseguridadJoaquín Girvau
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Caso Érika: “No vamos a permitir que se proteja a nadie”, dijo Jaldo

Caso Érika: “No vamos a permitir que se proteja a nadie”, dijo Jaldo

El Instituto Cura Brochero tendrá capacidad para alojar hasta 60 menores

El Instituto Cura Brochero tendrá capacidad para alojar hasta 60 menores

Lo más popular
Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle
1

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?
2

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”
3

Federico Moeykens: “La mayoría de los delitos no son cometidos por personas menores de edad”

La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia
4

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino
5

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas
6

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

Más Noticias
¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué surgen cuestionamientos en la investigación del crimen de Érika Álvarez?

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Cambió la trama del crimen de Érika Álvarez e investigan a otras personas

Sabían que si se metían, los mataban: el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

"Sabían que si se metían, los mataban": el dramático relato del rugbier atacado por una patota en Tafí del Valle

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas

Girvau, sobre el caso Érika Álvarez: "Vamos a seguir trabajando porque hay más personas involucradas"

¿Por qué detuvieron a la pareja de El Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja de "El Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Narcotráfico: para la oposición somos un centro de acopio y para el oficialismo hay fuerte control

Narcotráfico: para la oposición somos un "centro de acopio" y para el oficialismo hay "fuerte control"

Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Penalistas coinciden en señalar que Tucumán dejó de ser sólo lugar de paso de drogas

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Jaldo le explicó al procurador de la Nación la idea de controlar los cielos

Comentarios