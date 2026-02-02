Así es la mística casa escondida de Ludovica Squirru en Córdoba

Cómo es la casa de Ludovica Squirru en Córdoba

La propiedad de Ludovica Squirru en Córdoba irradia un cautivador estilo rural que celebra la conexión con la naturaleza. Justo en el exterior, una mesa con sillas ofrece una invitación directa a la relajación y el disfrute del entorno circundante. Este espacio se convierte en un rincón perfecto, ya sea para una lectura tranquila, compartir unos mates o simplemente contemplar el paisaje natural.