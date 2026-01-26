Secciones
Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

La reconocida astróloga advirtió qué actividades hay que evadir para no llegar a un bloqueo energético.

Las advertencias de Ludovica Squirru para los signos del zodíaco. Las advertencias de Ludovica Squirru para los signos del zodíaco. Foto: Web
Hace 13 Min

En el camino hacia el año del Caballo de Fuego, la filosofía china sugiere que los integrantes del zodíaco deben ser cuidadosos con sus elecciones del día. Cada nueva jornada es una oportunidad para encontrarse con los propósitos anhelados y también con sorpresas inesperadas que nos beneficien, solo si nos alineamos a lo que los astros señalan. En esta oportunidad, la experta Ludovica Squirru anticipó cuáles serán esas actividades que es mejor evitar para tener un comienzo de semana próspero.

Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino 2026: qué signos terminarán enero con buenas noticias, según Ludovica Squirru

Mientras la Luna se encuentra en su fase cuarto creciente, el metal yang influye sobre los animales regentes en la jornada de lunes. Este elemento representa la energía fuerte, inquebrantable y directa, propia de los materiales brutos como el hierro y el acero. La determinación, la rigidez y la organización regirán este periodo, por lo que será fundamental mantenerse en las estructuras para evitar sobresaltos.

Según el comunicado de Ludovica Squirru, el emblema que marca el pulso energético de la jornada es la Rata, que simboliza la inteligencia, la astucia y la prosperidad. Mientras que el símbolo de choque será el Caballo. Los animales que tendrán más afinidad con el resto del horóscopo serán los de la energía de la Rata, el Búfalo, el Dragón, la Cabra, el Mono, el Gallo y el Chancho. Estos signos pueden transitar la fecha con mayor armonía.

¿Qué deben evitar los signos este lunes?

A la misma vez, la pitonisa advirtió cuáles son esas actividades que debemos evitar para no desencontrarnos con la energía del bienestar este lunes. Para hoy lo mejor será evadir los movimientos bruscos y cambios radicales: mudarse, casarse, comprar propiedades, sembrar y cimentar.

Pero también habrá otras posibilidades que se asocian positivamente con la energía del momento. Concebir, hacer negocios, servicio social, orar/decretar, relajarse en el spa y en el balneario serán las actividades más beneficiosas del día, para transitar el primer tramo de la semana con equilibrio emocional y claridad mental.

