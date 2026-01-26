Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Según el comunicado de Ludovica Squirru, el emblema que marca el pulso energético de la jornada es la Rata, que simboliza la inteligencia, la astucia y la prosperidad. Mientras que el símbolo de choque será el Caballo. Los animales que tendrán más afinidad con el resto del horóscopo serán los de la energía de la Rata, el Búfalo, el Dragón, la Cabra, el Mono, el Gallo y el Chancho. Estos signos pueden transitar la fecha con mayor armonía.