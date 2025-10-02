Test de personalidad: lo que tus miedos revelan sobre tu futuro

La casa abandonada, literalmente es tu peor pesadilla, pues el hogar simboliza el amor y la seguridad que tenés, te caracterizas por ser una persona generosa, audaz y muy devoto. Siempre estás buscando el bienestar de tus seres queridos y darles todo lo que sea necesario. Por lo contrario, ver una casa en ruinas significa el fracaso. Es común creer que en una casa abandonada encontraremos algunas cosas viejas que pudieran tener valor y dar un poco de seguridad a tu familia y a vos. Sos una persona muy leal y con un gran corazón que muy pocas personas saben valorarlo.