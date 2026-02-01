Luna de Nieve del 1 de febrero: ¿por qué se llama así y cómo verla desde Argentina?

Cuáles son las características astronómicas de la Luna de Nieve

La Luna de Nieve de 2026 destaca por un brillo inusual, efecto derivado de una combinación de factores visuales y orbitales. Según la NASA, la transparencia del aire invernal y la extensión de las noches en el hemisferio norte amplifican la percepción del satélite, aunque este resplandor excepcional no implica cambios en su tamaño real. El fenómeno responde exclusivamente a una alineación específica entre la Tierra, el Sol y la Luna que sucede en intervalos ocasionales.