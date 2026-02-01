Luna de Nieve del 1 de febrero: ¿por qué se llama así y cómo verla desde Argentina?

Este domingo primero de febrero, se podrá observar en el cielo un espectáculo lunar. Se trata de la Luna de Nieve, un fenómeno correspondiente a la fase actual de este satélite. Suele venir con un brillo particular y se puede ver desde cualquier parte del mundo.
Esta oportunidad podrá apreciarse desde el hemisferio sur sin necesidad de equipamiento especial. Su nombre viene de la nieve; aunque en Argentina no se registran nevadas en febrero, el nombre se mantiene en el calendario lunar internacional.
Qué es la Luna de Nieve
La Luna de Nieve representa la denominación tradicional para el plenilunio de febrero en el hemisferio norte. Este nombre tiene su origen en los pueblos nativos de Norteamérica, quienes vinculaban dicho ciclo lunar con las fuertes nevadas y la falta de recursos propia del invierno boreal.
Diversas culturas también emplean términos como Luna del Hambre o Luna del Lobo para referirse a este fenómeno. Tales nombres simbolizaban un periodo de supervivencia y resistencia para las comunidades antiguas ante la escasez de alimentos. Otras variantes, como Luna de la Tormenta o Luna del Oso, subrayan la conexión profunda entre los ciclos de la naturaleza y la vida cotidiana de aquellos pueblos.
¿Cómo ver la Luna de Nieve?
El punto máximo del fenómeno ocurrirá este domingo 1 de febrero de 2026. Según los datos del Observatorio Astronómico Nacional, el plenilunio alcanzará su apogeo bajo la constelación de Leo a las 19:00 en Argentina, lo que equivale a las 22:09 UTC.
En Argentina y otros países de Sudamérica, el satélite mostrará su esplendor incluso desde la noche previa del sábado 31 de enero. Si bien la visibilidad depende de las condiciones climáticas, los espacios con baja contaminación lumínica, como zonas rurales, costas o sierras, garantizan la mejor experiencia de observación. No obstante, en grandes centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba o Rosario, el evento también resultará perceptible a simple vista en sitios abiertos y despejados.
Cuáles son las características astronómicas de la Luna de Nieve
La Luna de Nieve de 2026 destaca por un brillo inusual, efecto derivado de una combinación de factores visuales y orbitales. Según la NASA, la transparencia del aire invernal y la extensión de las noches en el hemisferio norte amplifican la percepción del satélite, aunque este resplandor excepcional no implica cambios en su tamaño real. El fenómeno responde exclusivamente a una alineación específica entre la Tierra, el Sol y la Luna que sucede en intervalos ocasionales.
Durante esta fase, el satélite exhibe un disco amplio y dominante, creando una de las noches más claras y aptas para la fotografía del año. Si bien el uso de binoculares o telescopios básicos permite distinguir cráteres y mares con mayor nitidez, la observación a simple vista resulta suficiente para apreciar el evento. El ciclo lunar de febrero se completa con el cuarto menguante el día 9, la luna nueva el 17 y el cuarto creciente el 24.