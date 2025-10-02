Secciones
Horóscopo de Ludovica Squirru: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre

La astróloga argentina adelantó cuáles serán los signos más desafiados por la energía de este nuevo mes en el año de la Serpiente.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino
Hace 2 Hs

Octubre se presenta como un portal de transformaciones profundas según las predicciones de Ludovica Squirru. La astróloga encendió las alarmas al señalar que para ciertos signos del zodíaco oriental, el décimo mes del año no será un período de calma, sino de agitación y redefiniciones importantes que marcarán un antes y un después en sus vidas. 

Mientras que la mayoría de los signos disfrutarán de una relativa estabilidad, hay tres elegidos por el cosmos que estarán directamente bajo la lupa de los planetas del cambio. Squirru detalla cómo estas vibraciones impactarán áreas cruciales como el amor, el trabajo y las finanzas, obligando a sus nativos a tomar decisiones trascendentales.

Horóscopo chino: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre, según Ludovica Squirru

El décimo mes del año trae consigo un intenso movimiento astral que afectará directamente a Cerdo, Caballo y Gallo, tres signos que experimentarán turbulencias y revelaciones. 

El Cerdo sentirá octubre como una carga debido a la doble influencia de Gallo y Serpiente, haciendo de esta una etapa complicada. La única vía de escape, según Ludovica, es la organización: “Descansen, eviten los excesos y cumplan con los compromisos económicos pendientes” para evitar el desequilibrio. 

Para el Caballo se avecina un sacudón, especialmente al inicio de octubre, donde surgirá la necesidad de formalizar vínculos o asumir compromisos definitivos, a pesar de que la astróloga insiste en que no es el momento ideal para dar pasos tan grandes. Un dato particular es que los nacidos en 2014 requerirán apoyo emocional de sus familias, aunque estarán más protegidos. 

El Gallo tendrá un inicio de mes turbulento, marcado por tensiones y posibles discusiones. Pero hacia fin de octubre la situación dará un giro: aparecerán descubrimientos notables y se revelará información sensible en el ámbito familiar. Aquellos que trabajen en educación o investigación estarán especialmente favorecidos para hacer aportes valiosos.

Ludovica Squirru enfatiza que estos cambios, si bien son incómodos, abren puertas a nuevas oportunidades y aconseja siempre mantener la calma y confiar en la intuición.

