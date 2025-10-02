Horóscopo de Ludovica Squirru: los tres signos que sufrirán grandes cambios en octubre

Para el Caballo se avecina un sacudón, especialmente al inicio de octubre, donde surgirá la necesidad de formalizar vínculos o asumir compromisos definitivos, a pesar de que la astróloga insiste en que no es el momento ideal para dar pasos tan grandes. Un dato particular es que los nacidos en 2014 requerirán apoyo emocional de sus familias, aunque estarán más protegidos.