Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

En redes sociales también circuló la versión de que Google “no renovó los derechos” del fútbol local. Esa afirmación es engañosa: los resultados, goles y tarjetas no tienen derechos de autor. Lo que sí paga Google es el servicio de las empresas que proveen esos datos en tiempo real. Según especialistas en el tema, una explicación más plausible es que alguno de esos contratos aún no haya sido renovado o se encuentre en negociación, lo que afectaría la cobertura.