La inflación pierde fuerza: Caputo prevé un 2,5% para enero y el FMI proyectó un descenso global

En sintonía con este clima de desinflación, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había pronosticado que el costo de vida a nivel mundial continuará en retroceso. Según las proyecciones del organismo, la inflación global caerá al 3,8% este año y al 3,4% en 2027, impulsada por una menor demanda y la baja en los precios de la energía.