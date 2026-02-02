La inflación pierde fuerza: Caputo prevé un 2,5% para enero y el FMI proyectó un descenso global

La lucha contra la inflación muestra señales positivas tanto en el frente local como en el internacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, estimó hoy que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero "seguramente estará en torno al 2,5%", al consolidar la tendencia a la baja.
En una entrevista reciente con La Nación, el funcionario ratificó el rumbo del plan económico de Javier Milei, al abordar definiciones sobre el dólar y las bandas cambiarias previstas para 2025.
En sintonía con este clima de desinflación, la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, había pronosticado que el costo de vida a nivel mundial continuará en retroceso. Según las proyecciones del organismo, la inflación global caerá al 3,8% este año y al 3,4% en 2027, impulsada por una menor demanda y la baja en los precios de la energía.
No obstante, Georgieva advirtió sobre los riesgos de la fragmentación geopolítica y subrayó que "una mayor integración comercial es absolutamente primordial" para sostener la estabilidad económica global en los próximos años.