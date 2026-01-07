Secciones
Luis Caputo defendió el préstamo por U$S3.000 millones y cruzó al kirchnerismo

"Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit", afirmó el titular del Ministerio de Economía.

Hace 1 Hs

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, respaldó este miércoles el préstamo con bancos internacionales por U$S3.000 millone y cruzó al kirchnerismo por los cuestionamientos. “Kukitas queridos, ya no psicopatean a nadie. Deuda tomaban ustedes, porque tenían déficit", lanzó.

En su cuenta de X (antes llamada Twitter), el titular del Palacio de Hacienda citó un tuit de Tendencias Mundiales donde resumió como "Más deuda" la noticia del nuevo financiamiento. En la publicación, se asegura que "mientras todos se encuentran distraídos con la situación de Venezuela, Toto Caputo aprovechó para endeudar nuevamente al país con un préstamo de U$S 3.000 millones".

Enseguida, el funcionario recogió el guante y afirmó: "Como se les caía la cara de vergüenza de ser el gobierno que más deuda tomó en la historia, inventaron el concepto de ‘financiamiento neto positivo’, e incluso lo festejaban. Es decir, festejaban engañar a la gente y tomar deuda al mismo tiempo”, comentó Caputo.

“Hoy tomamos 3.000 millones, para cancelar 4,300 millones. O sea, cancelamos deuda. Equivalente a financiamiento neto negativo, según su jerga. Un concepto que ustedes desconocen, porque siempre se dedicaron a aumentar el déficit y consecuentemente la deuda (300 mil millones mientras gobernaron)”, finalizó. 

