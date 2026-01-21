La titular del FMI destacó la acumulación de reservas luego de reunirse con Luis Caputo en Davos

En su última actualización del World Economic Outlook (WEO), el FMI mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento para la Argentina, con una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% tanto para 2026 como para 2027, por encima del promedio regional. Según el organismo, la economía local habría crecido 4,5% en 2025, tras la contracción del año previo, y se encamina hacia una fase de recuperación sostenida, aunque con desafíos pendientes en el frente externo.