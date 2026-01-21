Secciones
La titular del FMI destacó la acumulación de reservas luego de reunirse con Luis Caputo en Davos

El encuentro informal se produce en la antesala de la segunda revisión del programa acordado entre la Argentina y el organismo.

Luis Caputo y Kristalina Georgieva. Luis Caputo y Kristalina Georgieva.
Hace 37 Min

En el marco del Foro Económico Mundial, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la antesala de la segunda revisión del programa acordado entre la Argentina y el organismo, prevista para febrero.

En un posteo en X, Georgieva afirmó que fue “un placer tener un breve intercambio” con Caputo durante el evento y elogió “el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas”. El ministro respondió con un mensaje de agradecimiento y sostuvo que seguirán trabajando para “hacer grande a Argentina nuevamente”.

El intercambio se produjo de manera informal en el guardarropas del foro y se dio en una semana clave para la relación entre la Argentina y el FMI. Días antes, el organismo había ratificado sus proyecciones de crecimiento para la economía local y resaltado el ritmo de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) en el inicio del año.

El contacto entre Caputo y Georgieva se dio, además, en un contexto de mayor estabilidad financiera y con señales explícitas de respaldo al programa económico. En lo que va de 2026, el BCRA compró más de U$S800 millones y se fijó como objetivo acumular al menos U$S10.000 millones a lo largo del año.

En su última actualización del World Economic Outlook (WEO), el FMI mantuvo sin cambios su previsión de crecimiento para la Argentina, con una expansión del Producto Bruto Interno (PBI) del 4% tanto para 2026 como para 2027, por encima del promedio regional. Según el organismo, la economía local habría crecido 4,5% en 2025, tras la contracción del año previo, y se encamina hacia una fase de recuperación sostenida, aunque con desafíos pendientes en el frente externo.

Temas Fondo Monetario InternacionalEstados Unidos de AméricaSuizaRepública ArgentinaMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoKristalina Georgieva
