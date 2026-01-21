¿Se aproxima la llegada de El Niño?: qué reveló el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

A diferencia de lo que se esperaba, los indicadores anuales reflejaron que todavía estamos bajo los efectos de un ciclo débil de La Niña. Esto se traduce en temperaturas del agua del mar más frías de lo común en el Océano Pacífico y vientos alisios intensificados. Sin embargo, este escenario tiene fecha de vencimiento próxima. Según el último reporte oficial, el Índice de Oscilación del Sur comenzó a mostrar valores neutrales. Esto marca el inicio del fin de la etapa fría, sugiriendo que el clima está buscando un equilibrio tras meses de anomalías.