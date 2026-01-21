Secciones
SociedadClima y ecología

¿Se aproxima la llegada de El Niño?: qué reveló el último informe del Servicio Meteorológico Nacional

El último reporte del SMN advirtió una tendencia poco esperada. El período enero- febrero-marzo podría ser de trasnsición.

Las condiciones del ENOS son consistentes con una fase débil de La Niña. Fuente: SMN Las condiciones del ENOS son consistentes con una fase débil de La Niña. Fuente: SMN
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

Gran parte del clima del mundo está condicionado por un fenómeno natural a veces temido y en otras ocasiones celebrado. El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es uno de los patrones más importantes de la variabilidad climática interanual, afectando a los niveles de precipitaciones y sequía en las diversas partes del globo. De acuerdo con el último informe de enero de 2026 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones de este evento se mantienen consistentes con una etapa débil de La Niña, transicionando a un período de condiciones neutrales.

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

Este proceso, que recibiría su nombre por “El Niño Jesús”, se caracteriza por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años. Como explican desde el SMN, El Niño y La Niña son los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el factor atmosférico, y ambos dan origen al término El Niño/Oscilación del Sur. Esta oscilación comprende tres fases: El Niño, La Niña y una instancia neutra.

El episodio tiene una periodicidad irregular, usualmente ocurre cada dos a siete años, y se declara una fase El Niño/La Niña cuando las temperaturas del mar en el Pacífico oriental tropical aumentan/disminuyen 0,5°C por encima/por debajo del promedio durante varios meses consecutivos (5 trimestres).

La llegada de El Niño aún no sucederá

El último reporte del SMN advierte que la oscilación se encuentra en su fase más débil, por lo que sus efectos serán menores. Por lo general, en nuestro país, durante la primavera y verano el noreste argentino tiende a registrar precipitaciones superiores a las habituales durante una fase El Niño. Durante la fase La Niña, en la misma zona, se tiende a registrar lluvias por debajo de lo ordinario.

A diferencia de lo que se esperaba, los indicadores anuales reflejaron que todavía estamos bajo los efectos de un ciclo débil de La Niña. Esto se traduce en temperaturas del agua del mar más frías de lo común en el Océano Pacífico y vientos alisios intensificados. Sin embargo, este escenario tiene fecha de vencimiento próxima. Según el último reporte oficial, el Índice de Oscilación del Sur comenzó a mostrar valores neutrales. Esto marca el inicio del fin de la etapa fría, sugiriendo que el clima está buscando un equilibrio tras meses de anomalías.

Un período de transición a la neutralidad

La llegada de “El Niño” (asociado históricamente a un aumento en el régimen de precipitaciones) no será inmediata. Los modelos dinámicos y estadísticos del SMN arrojaron que existe más de un 60% de chances de que el trimestre enero-febrero-marzo sea de transición a condiciones neutrales. Mientras que se determinó un debilitamiento de La Niña, la fase fría del fenómeno, lo que aleja el riesgo de sequías extremas, pero no activa de inmediato el fenómeno inverso.

Por el momento, no hay señales de un arribo inminente de "El Niño" en los próximos meses; el escenario más probable es un verano con condiciones "neutras".

Para el NOA y Tucumán, una fase neutra significa que el clima dependerá más de factores regionales que de las grandes corrientes oceánicas. Esto implica que las lluvias que sucedieron en el último tiempo no tienen relación con estos oscilamientos. 

Temas Lluvias de verano 2026 Servicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas
1

Nueva grieta por las lluvias en Tucumán: la oposición se encolumnó para exigir respuestas

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%
2

En febrero, las boletas de la electricidad llegarán con un aumento del 13,4%

Papi, me quieren matar aquí: la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba
3

"Papi, me quieren matar aquí": la abogada santiagueña acusada de racismo en Río de Janeiro abandonó el departamento en el que se alojaba

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59
4

La línea narco une los casos Érika, Lebbos, Moreira y el crimen de Chacabuco 59

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy
5

¿Ya se puede guardar el paraguas? Esto dice el pronóstico del tiempo para hoy

Jugando al truco en medio de la tormenta
6

Jugando al truco en medio de la tormenta

Más Noticias
¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

¿Cuánto cobra un electricista en enero de 2026?

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

Cuáles son las cuatro bebidas alcohólicas con menos calorías para cuidar tu peso

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

¿Cuál es la mejor empanada del país?: la tucumana se quedó con el primer puesto en un prestigioso ranking

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Jubilados con aumento y bono confirmados: ¿cuánto cobrarán en febrero?

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Así es la lujosa casa donde viven Lali Espósito y Pedro Rosemblat: estilo contemporáneo y creatividad en cada rincón

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Horóscopo chino 2026: Ludovica Squirru anticipó qué signos que tendrán un año difícil y con algunos obstáculos

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Hay alerta amarilla por tormentas con granizo y fuertes vientos: ¿cuáles serán las zonas afectadas?

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Comentarios