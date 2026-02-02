El niño de 5 años arrestado por el ICE vuelve a casa

El cuerpo federal antiinmigrantes está bajo escrutinio del Congreso y de la Justicia estadounidense por la violencia e impunidad con la que operan tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Las críticas y acusaciones de racismo contra ellos se dispararon tras la muerte de dos manifestantes (una mujer y un hombre, ambos ciudadanos estadounidenses) a manos de dos agentes del ICE en enero en Minneapolis.