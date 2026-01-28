Conflicto social en EEUU: los agentes de migración se retiran de Minneapolis

El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una investigación sobre TikTok después de que usuarios denunciaron dificultades para publicar contenido crítico hacia Donald Trump por la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes migratorios. Usuarios reportaron que no pudieron publicar videos sobre el asesinato en Minneapolis. La red, con 200 millones de usuarios en Estados Unidos, está bajo control de capitales locales en el país. Varios son aliados de Trump. TikTok dijo que los problemas se debieron a una “falla en cascada de los sistemas” por un corte de energía y que los informes que atribuyeran cualquier otra causa serían inexactos.