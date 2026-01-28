Conflicto social en EEUU: los agentes de migración se retiran de Minneapolis

MINNEAPOLIS, Estados Unidos.- La administración que encabeza Donald Trump reorganiza el liderazgo de su operación de aplicación de las leyes de inmigración en Minneapolis y reduce la presencia federal tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales. Se esperaba ayer que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, abandonara la ciudad.
Estaba previsto que el conjunto de agentes migratorios desplegados en Minneapolis empezara ayer mismo a marcharse, según las autoridades locales, mientras prosigue la investigación en torno a la muerte por disparos de personas que participaban de las protestas.
Trump, mientras tanto, ratificó a su secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, a pesar de la presión tras la muerte del enfermero Alex Pretti, de 37 años.
“No. Ella hace un muy buen trabajo”, respondió Trump a periodistas que le preguntaron si destituiría a Noem tras la muerte de Pretti, contra quien dispararon agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE). “No puedes tener armas, no puedes caminar con armas, no puedes hacerlo, pero es un incidente desafortunado”, afirmó Trump.
En Minneapolis, la indignación y tristeza corren a la par. Ayer, decenas de activistas llegaron hasta el lugar del tiroteo para depositar flores y objetos ante el improvisado memorial. “Gracias por tu compasión y amor hacia todos a quienes cuidaste”, se podía leer en una pancarta, en el lugar del incidente.
“Somos una comunidad muy unida, así que es hermoso ver a todos reunirse y luchar contra estas injusticias”, dijo Jasmine Nelson, de 21 años.
Pretti llevaba un arma autorizada. Noem lo acusó de “terrorista”, igual término que utilizó para calificar a otra activista asesinada a tiros el 7 de enero, Renée Good, una madre de 37 años, a bordo de su coche. Estas declaraciones desataron nuevas protestas, seguidas de una desescalada por parte del gobierno de Trump.
La cadena Fox citó a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional que aseguró que hay imágenes de cámaras de los agentes que intervinieron en el intento de detención de Pretti.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que algunos agentes federales saldrán de la ciudad y que seguirá presionando “para que se vaya el resto de los involucrados en esta operación”.
Trump bajó el tono ante la conmoción causada por la muerte de ese segundo activista, y anunció que mandaba a su “zar” migratorio, Tom Homan, a Minneapolis, para que le informe de la situación. Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza que estaba liderando las operaciones en Minneapolis, ya no formará parte del grupo.
Minneapolis es una ciudad santuario, es decir, no colabora con las autoridades federales en materia de persecución de la inmigración irregular. Trump volvió a exigir que eso cambie y que las autoridades locales “cooperen para evitar más tragedias”.
La oposición demócrata exige que se disuelva el ICE y la Patrulla Fronteriza, y amenaza con bloquear en el Senado votaciones presupuestarias, lo que podría llevar a un cierre parcial del gobierno, como ocurrió en 2025.
El malestar alcanza incluso al bando republicano. Chris Madel, uno de los abogados que asistió al agente implicado del ICE, anunció que renuncia a presentarse a las primarias de ese partido para el cargo de gobernador de Minnesota. “No puedo apoyar las represalias lanzadas por los republicanos a escala nacional contra los ciudadanos de nuestro Estado, ni considerarme miembro de un partido que lo haría”, subrayó el jurista, conocido por defender a las fuerzas del orden.
California
Investigan si Tik Tok quita críticas a Trump
El gobernador de California, Gavin Newsom, lanzó una investigación sobre TikTok después de que usuarios denunciaron dificultades para publicar contenido crítico hacia Donald Trump por la muerte del enfermero Alex Pretti a manos de agentes migratorios. Usuarios reportaron que no pudieron publicar videos sobre el asesinato en Minneapolis. La red, con 200 millones de usuarios en Estados Unidos, está bajo control de capitales locales en el país. Varios son aliados de Trump. TikTok dijo que los problemas se debieron a una “falla en cascada de los sistemas” por un corte de energía y que los informes que atribuyeran cualquier otra causa serían inexactos.