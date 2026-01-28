"Jugar con fuego": Donald Trump cruzó al alcalde de Minneapolis en medio de la tensión por las redadas migratorias

En medio de las protestas por los polémicos operativos de ICE en Minneapolis, el presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó al alcalde de esa ciudad, Jacob Frey, de “jugar con fuego” por su postura frente a las leyes migratorias federales.
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el republicano afirmó: “Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’. Esto fue después de haber tenido una muy buena conversación con él”.
“¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está jugado con fuego?”, agregó.
Las tensiones en la ciudad se produjeron en un contexto de conmoción nacional tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, quien fue abatido a tiros por agentes federales durante una protesta contra las redadas en Minneapolis.
Tensión en Minneapolis por los operativos de migración
La muerte de Pretti ha generado una ola de críticas que puso en jaque la estrategia del Gobierno. Ante estas repercusiones, Trump cambió de tono y reconoció la necesidad de calmar la situación. El martes, en declaraciones a Fox News, el mandatario dijo: “Vamos a desescalar un poco” y calificó de “muy triste” la muerte de Pretti, aunque de inmediato descartó el cese de Kristi Noem, su Secretaria de Seguridad Nacional.
Trump subrayó además: “En resumen, fue terrible. Ambos fueron terribles”, en referencia a los dos ciudadanos fallecidos, llamando “terribles” a las tragedias ocurridas en Minneapolis.
El presidente también aseguró que Noem, una figura clave en su política migratoria, “está haciendo un muy buen trabajo” y no será reemplazada, defendiendo así la continuidad de su gestión en medio de la crisis.