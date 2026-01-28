Secciones
Mundo

"Jugar con fuego": Donald Trump cruzó al alcalde de Minneapolis en medio de la tensión por las redadas migratorias

El mandatario apuntó contra Jacob Frey por su postura frente a la inmigración y defendió la continuidad de Kristi Noem.

REDADAS MIGRATORIAS. Trump cruzó al alcalde de Minneapolis. REDADAS MIGRATORIAS. Trump cruzó al alcalde de Minneapolis.
Hace 1 Hs

En medio de las protestas por los polémicos operativos de ICE en Minneapolis, el presidente de Estados Unidos Donald Trump acusó al alcalde de esa ciudad, Jacob Frey, de “jugar con fuego” por su postura frente a las leyes migratorias federales.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el republicano afirmó: “Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’. Esto fue después de haber tenido una muy buena conversación con él”.

Trump apoyó a su secretaria de Seguridad tras los polémicos operativos migratorios en Minnesota

Trump apoyó a su secretaria de Seguridad tras los polémicos operativos migratorios en Minnesota

“¿Podría alguien de su círculo íntimo explicarle que esta afirmación constituye una violación muy grave de la ley y que está jugado con fuego?”, agregó. 

Las tensiones en la ciudad se produjeron en un contexto de conmoción nacional tras la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años, quien fue abatido a tiros por agentes federales durante una protesta contra las redadas en Minneapolis.

Tensión en Minneapolis por los operativos de migración 

La muerte de Pretti ha generado una ola de críticas que puso en jaque la estrategia del Gobierno. Ante estas repercusiones, Trump cambió de tono y reconoció la necesidad de calmar la situación. El martes, en declaraciones a Fox News, el mandatario dijo: “Vamos a desescalar un poco” y calificó de “muy triste” la muerte de Pretti, aunque de inmediato descartó el cese de Kristi Noem, su Secretaria de Seguridad Nacional.

Obama y Clinton acusan a Trump de “ejecutar ciudadanos”

Obama y Clinton acusan a Trump de “ejecutar ciudadanos”

Trump subrayó además: “En resumen, fue terrible. Ambos fueron terribles”, en referencia a los dos ciudadanos fallecidos, llamando “terribles” a las tragedias ocurridas en Minneapolis.

El presidente también aseguró que Noem, una figura clave en su política migratoria, “está haciendo un muy buen trabajo” y no será reemplazada, defendiendo así la continuidad de su gestión en medio de la crisis.

Temas Estados Unidos de AméricaDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Conflicto social en EEUU: los agentes de migración se retiran de Minneapolis

Conflicto social en EEUU: los agentes de migración se retiran de Minneapolis

Persecución a migrantes: la detención de un niño de 5 años enciende la indignación en Estados Unidos

Persecución a migrantes: la detención de un niño de 5 años enciende la indignación en Estados Unidos

Agentes de inmigración mataron a un hombre durante un operativo en Minneapolis: es el segundo caso en un mes

Agentes de inmigración mataron a un hombre durante un operativo en Minneapolis: es el segundo caso en un mes

Lo más popular
Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír
1

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest
2

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta
3

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán
4

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral
5

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido
6

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Más Noticias
El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

El corazón sobre todo: las veces que Atlético Tucumán llamó a Víctor Salazar y las contundentes respuestas del lateral

Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

Del éxito en Netflix a mozo en Argentina: la historia del actor español que dejó la fama

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Una tormenta magnética solar impactará en Argentina: cuándo sucederá, en qué zonas y qué riesgos implica

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Cuatro siglos de historia se vinieron abajo: las lluvias derrumbaron el histórico campanario de la iglesia de Villa Chicligasta

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

Atlético Tucumán desplegó su idea ante Central Córdoba, pero le faltó definición para sonreír

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

¿Otra vez tormenta? Así estará el tiempo este miércoles en Tucumán

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Pusineri volvió al Monumental José Fierro en un duro partido

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Show con Fátima Florez en Mar del Plata: Javier Milei cantó en el teatro, elogió a su expareja y fue a La Derecha Fest

Comentarios