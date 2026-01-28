"Jugar con fuego": Donald Trump cruzó al alcalde de Minneapolis en medio de la tensión por las redadas migratorias

La muerte de Pretti ha generado una ola de críticas que puso en jaque la estrategia del Gobierno. Ante estas repercusiones, Trump cambió de tono y reconoció la necesidad de calmar la situación. El martes, en declaraciones a Fox News, el mandatario dijo: “Vamos a desescalar un poco” y calificó de “muy triste” la muerte de Pretti, aunque de inmediato descartó el cese de Kristi Noem, su Secretaria de Seguridad Nacional.