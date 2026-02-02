Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

Pero lo mejor estuvo en el final. A los 72’, Tapia adelantó nuevamente al visitante, pero el equipo cordobés fue por la épica y lo logró. Cuando quedaban nueve minutos para el final, Emmanuel Giménez puso el empate. Ya en tiempo cumplido, el goleador del equipo, Pablo Palavecino, le dio el triunfo. Pero hubo más. Tras un tumulto, el autor del gol de la victoria vio la tarjeta roja. Junto a él fue expulsado José Luis Gómez, jugador con pasado en Primera División (ex Racing y Lanús) y figura de Central Argentino.