Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera
El elenco cordobés superó como local en un partidazo por 3 a 2 a Central Argentino de La Banda, en la ida de la final de la Región Centro. De este cruce saldrá el rival del "Rojo" de Villa Alem en la finalísima por el ascenso al Federal A.
Mientras en Villa Alem todavía se saborean las mieles de la victoria en la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, los ojos del DT Walter Arrieta y de todo Tucumán Central se posaron ayer en la ciudad de Córdoba. Allí se jugó el partido de ida de la última ronda de la Región Centro.
El local, General Paz Juniors, se impuso en un encuentro frenético y tenso ante Central Argentino de La Banda (Santiago del Estero). El “Poeta” cordobés superó al “Albo” por 3 a 2, en un partido de marcador cambiante. A los 32’ apareció Juan Cruz Tapia para poner en ventaja a los santiagueños. El local llegó a la igualdad a los 53’, por medio de Kevin Martínez.
Pero lo mejor estuvo en el final. A los 72’, Tapia adelantó nuevamente al visitante, pero el equipo cordobés fue por la épica y lo logró. Cuando quedaban nueve minutos para el final, Emmanuel Giménez puso el empate. Ya en tiempo cumplido, el goleador del equipo, Pablo Palavecino, le dio el triunfo. Pero hubo más. Tras un tumulto, el autor del gol de la victoria vio la tarjeta roja. Junto a él fue expulsado José Luis Gómez, jugador con pasado en Primera División (ex Racing y Lanús) y figura de Central Argentino.
El próximo domingo, ambos equipos sin sus máximos referentes, definirán quién será el rival del “Rojo” de Villa Alem en la final por el ansiado ascenso al Federal A.
Las otras finales
En el resto del país también se disputó el primer chico de las definiciones.
En la Región Litoral Norte, Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) dio el golpe en su visita a Misiones: superó por 1 a 0 al gran candidato, Guaraní Antonio Franco.
En la Región Patagónica, La Amistad de Cipolletti (Río Negro), se llevó un buen empate de su viaje de más de 1800 kilómetros a Río Gallegos: fue 2 a 2 frente a Boxing Club.
En la Región Cuyo, FADEP de Mendoza, que cuenta con Gonzalo Klusener (goleador del torneo con 16 tantos), igualó 0 a 0 en su visita a Estudiantes de San Luis.
Por la Región Bonaerense-Pampeana Norte, Colón de Chivilcoy cayó 3 a 0 como local frente a Atlético Escobar, mientras que en la Bonaerense-Pampeana Sur, Racing de Olavarría igualó 2 a 2 en su estadio, contra Ferro de General Pico (La Pampa).
En la Litoral Sur, al cierre de esta edición, Juventud Unida de Gualeguaychú vencía en su casa por 3 a 0 a Ben Hur de Rafaela comenzado el segundo tiempo.
La hoja de ruta
Los cruces en las finales por los ascensos que definió el Consejo Federal se darán de la siguiente manera:
Región Litoral Norte vs Región Litoral Sur.
Región Patagónica vs Región Cuyo
Región Bonaerense-Pampeana Norte vs Región Bonaerense Pampeana Sur.
Región Centro vs Región Norte (Tucumán Central).
Los cuatro pasajes al Federal A se definirán el fin de semana del 15 de febrero, a un solo partido, en cancha neutral y con las dos hinchadas.