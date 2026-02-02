Secciones
DeportesFútbol

Regional Amateur: General Paz Juniors pegó primero mientras Tucumán Central espera

El elenco cordobés superó como local en un partidazo por 3 a 2 a Central Argentino de La Banda, en la ida de la final de la Región Centro. De este cruce saldrá el rival del "Rojo" de Villa Alem en la finalísima por el ascenso al Federal A.

TRIUNFAZO. El Poeta cordobés hizo los deberes en su estadio y llegará con ventaja a la definición en Santiago del Estero. TRIUNFAZO. El "Poeta" cordobés hizo los deberes en su estadio y llegará con ventaja a la definición en Santiago del Estero.
Hace 2 Hs

Mientras en Villa Alem todavía se saborean las mieles de la victoria en la final de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, los ojos del DT Walter Arrieta y de todo Tucumán Central se posaron ayer en la ciudad de Córdoba. Allí se jugó el partido de ida de la última ronda de la Región Centro.

El local, General Paz Juniors, se impuso en un encuentro frenético y tenso ante Central Argentino de La Banda (Santiago del Estero). El “Poeta” cordobés superó al “Albo” por 3 a 2, en un partido de marcador cambiante. A los 32’ apareció Juan Cruz Tapia para poner en ventaja a los santiagueños. El local llegó a la igualdad a los 53’, por medio de Kevin Martínez.

Pero lo mejor estuvo en el final. A los 72’, Tapia adelantó nuevamente al visitante, pero el equipo cordobés fue por la épica y lo logró. Cuando quedaban nueve minutos para el final, Emmanuel Giménez puso el empate. Ya en tiempo cumplido, el goleador del equipo, Pablo Palavecino, le dio el triunfo. Pero hubo más. Tras un tumulto, el autor del gol de la victoria vio la tarjeta roja. Junto a él fue expulsado José Luis Gómez, jugador con pasado en Primera División (ex Racing y Lanús) y figura de Central Argentino.

El próximo domingo, ambos equipos sin sus máximos referentes, definirán quién será el rival del “Rojo” de Villa Alem en la final por el ansiado ascenso al Federal A.

Las otras finales

En el resto del país también se disputó el primer chico de las definiciones.

En la Región Litoral Norte, Defensores de Puerto Vilelas (Chaco) dio el golpe en su visita a Misiones: superó por 1 a 0 al gran candidato, Guaraní Antonio Franco.

En la Región Patagónica, La Amistad de Cipolletti (Río Negro), se llevó un buen empate de su viaje de más de 1800 kilómetros a Río Gallegos: fue 2 a 2 frente a Boxing Club.

En la Región Cuyo, FADEP de Mendoza, que cuenta con Gonzalo Klusener (goleador del torneo con 16 tantos), igualó 0 a 0 en su visita a Estudiantes de San Luis.

Por la Región Bonaerense-Pampeana Norte, Colón de Chivilcoy cayó 3 a 0 como local frente a Atlético Escobar, mientras que en la Bonaerense-Pampeana Sur, Racing de Olavarría igualó 2 a 2 en su estadio, contra Ferro de General Pico (La Pampa).

En la Litoral Sur, al cierre de esta edición, Juventud Unida de Gualeguaychú vencía en su casa por 3 a 0 a Ben Hur de Rafaela comenzado el segundo tiempo.

La hoja de ruta

Los cruces en las finales por los ascensos que definió el Consejo Federal se darán de la siguiente manera:

Región Litoral Norte vs Región Litoral Sur.

Región Patagónica vs Región Cuyo

Región Bonaerense-Pampeana Norte vs Región Bonaerense Pampeana Sur.

Región Centro vs Región Norte (Tucumán Central).

Los cuatro pasajes al Federal A se definirán el fin de semana del 15 de febrero, a un solo partido, en cancha neutral y con las dos hinchadas.

Temas CórdobaTorneo Regional Amateur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tucumán Central, a un partido del ascenso al Federal A: cómo quedó y qué viene

Tucumán Central, a un partido del ascenso al Federal A: cómo quedó y qué viene

Carlos Paz: una mujer cayó desde el piso 13 de un edificio y está grave

Carlos Paz: una mujer cayó desde el piso 13 de un edificio y está grave

Tucumán Central ganó por penales en Perico y jugará la final por el ascenso al Federal A

Tucumán Central ganó por penales en Perico y jugará la final por el ascenso al Federal A

El Aston Villa de Dibu Martínez y Emiliano Buendía volvió a ganar y no se baja de la pelea

El Aston Villa de "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía volvió a ganar y no se baja de la pelea

Lo más popular
LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
1

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

Llueve sobre mojado
2

Llueve sobre mojado

IA: oportunidades y riesgos para la convivencia humana
3

IA: oportunidades y riesgos para la convivencia humana

Antes del estreno, la historia ya empezó: el universo cultural de la nueva Cumbres Borrascosas
4

Antes del estreno, la historia ya empezó: el universo cultural de la nueva Cumbres Borrascosas

5

Los aprendizajes de las vacaciones

Martín Kohan: “No creo que haya un ser nacional”
6

Martín Kohan: “No creo que haya un ser nacional”

Más Noticias
La idea no se negocia: el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

"La idea no se negocia": el firme mensaje de Atlético Tucumán ante la impaciencia

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Por qué Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino

Festival de Cosquín 2026: entre la juventud de Nacho Cuellar y la experiencia de Adriana Tula

Festival de Cosquín 2026: entre la juventud de Nacho Cuellar y la experiencia de Adriana Tula

La construcción de la red libertaria que desembocó en Milei

La construcción de la red libertaria que desembocó en Milei

De los hombros a la cabeza del gigante: inteligencia artificial y síntesis del saber

De los hombros a la cabeza del gigante: inteligencia artificial y síntesis del saber

Martín Kohan: “No creo que haya un ser nacional”

Martín Kohan: “No creo que haya un ser nacional”

Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

IA: oportunidades y riesgos para la convivencia humana

IA: oportunidades y riesgos para la convivencia humana

Comentarios