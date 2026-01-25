Tucumán Central ganó por penales en Perico y jugará la final por el ascenso al Federal A

19:15 hs

Análisis del primer tiempo

Talleres de Perico salió con intensidad desde el inicio y en los primeros 20 minutos buscó el descuento, generando un claro desequilibrio. Tucumán Central se mostró nervioso, impreciso y partido, con poco peso en el mediocampo. Matías Ruiz complicó por su sector y el gol de Fabián Rivero golpeó anímicamente al conjunto tucumano.

Con el correr de los minutos, el local fue perdiendo ritmo y el juego se equilibró, aunque Tucumán Central apenas inquietó con dos remates sin peligro, sosteniendo la ventaja en el global.