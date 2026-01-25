Secciones
DeportesFútbol

El Aston Villa de "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía volvió a ganar y no se baja de la pelea

Con atajadas providenciales del arquero campeón del mundo, y un golazo del volante, los "Villanos" vencieron 2-0 a Newcastle y quedaron como escoltas junto a Manchester City.

ENCENDIDO. Emiliano Buendía viene siendo clave en el ataque de Aston Villa. ENCENDIDO. Emiliano Buendía viene siendo clave en el ataque de Aston Villa.
Hace 2 Hs

El Aston Villa continúa consolidándose como la gran revelación de la temporada en Inglaterra, y este domingo dio un nuevo paso en la lucha por el título. En una victoria determinante por 2-0 ante el Newcastle, el conjunto de Birmingham se apoyó en la solidez de Emiliano Martínez y la lucidez de Emiliano Buendía para sumar tres puntos que los mantienen en la conversación grande de la Premier League.

Lo del "Dibu" Martínez en el Villa Park fue una exhibición de por qué es considerado uno de los mejores arqueros del planeta. Su influencia en el resultado fue inmediata: antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, el arquero argentino ya había evitado la caída de su valla con una respuesta asombrosa ante un remate a quemarropa de Sandro Tonali.

Cerca del cierre de la primera mitad, Martínez volvió a aparecer para sacar un cabezazo que buscaba el ángulo y desactivó el último intento serio de las "Urracas" por equilibrar el trámite. 

El otro protagonista argentino en este triunfo fue Emiliano Buendía. El mediocampista, que busca recuperar su mejor versión tras un período de irregularidad por lesiones, fue el encargado de destrabar un partido que se presentaba cerrado. A los 18 minutos, Buendía recibió con espacio y no dudó: sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al experimentado Nick Pope.

El gol fue un premio a la insistencia y a la visión de juego del volante, quien manejó los hilos del ataque junto a Morgan Rogers. Con la ventaja obtenida gracias a su pegada, el equipo pudo rematar la historia sobre el final con el tanto de Ollie Watkins, quien selló el marcador definitivo.

Con este resultado, el Aston Villa alcanza las 46 unidades, igualando la línea del Manchester City y ubicándose a solo cuatro puntos del líder, Arsenal, que cayó como local ante Manchester United.

Ahora, los Villanos deberán cambiar el chip rápidamente para enfocarse en la Europa League, donde visitarán al Salzburgo con el objetivo de asegurar su clasificación directa a los octavos de final. Con Martínez y Buendía en este nivel, el sueño de pelear en todos los frentes parece cada vez más tangible para el equipo de Birmingham.

Temas InglaterraLiga PremierAston VillaEmiliano BuendíaDibu Martínez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
2

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
3

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”
4

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados
5

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
6

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Más Noticias
Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Murió un intendente de La Pampa cuando viajaba hacia la Costa Atlántica: tenía 44 años y era veterinario

Murió un intendente de La Pampa cuando viajaba hacia la Costa Atlántica: tenía 44 años y era veterinario

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Comentarios