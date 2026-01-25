El Aston Villa de "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía volvió a ganar y no se baja de la pelea

El Aston Villa continúa consolidándose como la gran revelación de la temporada en Inglaterra, y este domingo dio un nuevo paso en la lucha por el título. En una victoria determinante por 2-0 ante el Newcastle, el conjunto de Birmingham se apoyó en la solidez de Emiliano Martínez y la lucidez de Emiliano Buendía para sumar tres puntos que los mantienen en la conversación grande de la Premier League.
Lo del "Dibu" Martínez en el Villa Park fue una exhibición de por qué es considerado uno de los mejores arqueros del planeta. Su influencia en el resultado fue inmediata: antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, el arquero argentino ya había evitado la caída de su valla con una respuesta asombrosa ante un remate a quemarropa de Sandro Tonali.
Cerca del cierre de la primera mitad, Martínez volvió a aparecer para sacar un cabezazo que buscaba el ángulo y desactivó el último intento serio de las "Urracas" por equilibrar el trámite.
El otro protagonista argentino en este triunfo fue Emiliano Buendía. El mediocampista, que busca recuperar su mejor versión tras un período de irregularidad por lesiones, fue el encargado de destrabar un partido que se presentaba cerrado. A los 18 minutos, Buendía recibió con espacio y no dudó: sacó un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al experimentado Nick Pope.
El gol fue un premio a la insistencia y a la visión de juego del volante, quien manejó los hilos del ataque junto a Morgan Rogers. Con la ventaja obtenida gracias a su pegada, el equipo pudo rematar la historia sobre el final con el tanto de Ollie Watkins, quien selló el marcador definitivo.
Con este resultado, el Aston Villa alcanza las 46 unidades, igualando la línea del Manchester City y ubicándose a solo cuatro puntos del líder, Arsenal, que cayó como local ante Manchester United.
Ahora, los Villanos deberán cambiar el chip rápidamente para enfocarse en la Europa League, donde visitarán al Salzburgo con el objetivo de asegurar su clasificación directa a los octavos de final. Con Martínez y Buendía en este nivel, el sueño de pelear en todos los frentes parece cada vez más tangible para el equipo de Birmingham.