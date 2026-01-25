El Aston Villa de "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía volvió a ganar y no se baja de la pelea

Lo del "Dibu" Martínez en el Villa Park fue una exhibición de por qué es considerado uno de los mejores arqueros del planeta. Su influencia en el resultado fue inmediata: antes de que se cumpliera el primer minuto de juego, el arquero argentino ya había evitado la caída de su valla con una respuesta asombrosa ante un remate a quemarropa de Sandro Tonali.