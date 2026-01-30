¿Quién será el rival de Tucumán Central en la gran final por el ascenso al Federal A?

Un regreso clave y una baja confirmada

En lo estrictamente deportivo, el plantel conducido por Walter Arrieta cerró hoy su primera semana de entrenamientos con la mente puesta en la final. El cuerpo técnico dispuso que los jugadores tengan libre sábado y domingo para descansar y recargar energías, regresando a las prácticas el próximo lunes en el estadio. La buena noticia para el entrenador es que no se registraron lesionados durante la semana y que podrá contar nuevamente con el delantero Nelson Martínez Llanos, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas.