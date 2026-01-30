Secciones
¿Quién será el rival de Tucumán Central en la gran final por el ascenso al Federal A?

El Consejo Federal oficializó el cronograma de las finales. Conocé cuándo se juega, cómo será la definición y de dónde saldrá el adversario que separa al "Rojo" del ascenso.

EXPECTATIVA. Los jugadores de Tucumán Central celebran uno de los tantos de la final frente a Perico. El conjunto de Villa Alem está a un paso del gran objetivo. EXPECTATIVA. Los jugadores de Tucumán Central celebran uno de los tantos de la final frente a Perico. El conjunto de Villa Alem está a un paso del gran objetivo. DIEGO ARÁOZ / LA GACETA
Hace 1 Hs

Tucumán Central atraviesa un momento trascendental en su historia deportiva. Tras una temporada inolvidable en la que conquistó el Anual de la Liga Tucumana y se coronó rey de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, el equipo de Villa Alem quedó a solo 90 minutos de concretar el soñado ascenso al Torneo Federal A. Hoy, el Consejo Federal de la AFA emitió el despacho oficial que puso fecha, hora y formato a la definición.

Fecha confirmada y sede neutral

Según lo dispuesto por la entidad madre del fútbol del interior, los cuatro ganadores de las finales interregionales obtendrán el ascenso. En el caso de Tucumán Central, el reglamento establece que la Región Norte deberá dirimir su suerte contra el ganador de la Región Centro. El partido decisivo ha sido programado para el próximo domingo 15 de febrero y se disputará en un estadio neutral, el cual será confirmado una vez que se conozca al otro finalista para garantizar la equidistancia entre ambas parcialidades. 

El rival

Ahora, todas las miradas del "Rojo" están puestas en la definición de su adversario, que saldrá de la llave entre General Paz Juniors de Córdoba y Central Argentino de La Banda. La serie entre cordobeses y santiagueños comenzará este domingo en "La Docta", mientras que la revancha se jugará la semana siguiente en Santiago del Estero. El ganador de ese duelo será quien se vea las caras con los tucumanos a mediados de febrero.

Además, se aclaró que la final será a un solo partido y que, en caso de igualdad al cabo de los noventa minutos reglamentarios, no habrá tiempo suplementario: el ascenso se definirá directamente mediante la ejecución de tiros desde el punto del penal.

Un regreso clave y una baja confirmada

En lo estrictamente deportivo, el plantel conducido por Walter Arrieta cerró hoy su primera semana de entrenamientos con la mente puesta en la final. El cuerpo técnico dispuso que los jugadores tengan libre sábado y domingo para descansar y recargar energías, regresando a las prácticas el próximo lunes en el estadio. La buena noticia para el entrenador es que no se registraron lesionados durante la semana y que podrá contar nuevamente con el delantero Nelson Martínez Llanos, quien ya cumplió la fecha de suspensión por acumulación de cinco amarillas.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el armado del once inicial. Arrieta ya sabe que sufrirá una baja sensible en la última línea: el defensor Damián Ovejero no podrá estar presente en el partido definitorio. El jugador fue sancionado con dos fechas de suspensión tras su expulsión en Perico ante Talleres, por lo que no llegará a purgar la pena a tiempo. Con este panorama, Villa Alem inicia la cuenta regresiva con la ilusión intacta de dar el salto a la próxima categoría.

