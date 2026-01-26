Tucumán Central, a un partido del ascenso al Federal A: cómo quedó y qué viene

El festejo fue breve, justo, nada de cosas alocadas; pero necesario por todo lo vivido. Fue apenas un desahogo que le permitió a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchas de Tucumán Central volver a respirar después de una final que amagó con quebrar mucho más que un simple resultado. El “Rojo” volvió a Tucumán y se puso a pensar de inmediato en lo que viene; porque el objetivo mayor sigue ahí, a un partido de distancia. Y en Villa Alem nadie quiere bajar la guardia justo ahora; es hora de ir por todo, por la gloria y por una tercera categoría del fútbol argentino que hace un tiempo parecía impensada.