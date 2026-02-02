Donald Trump cree que hay posibilidad de diálogo con Irán

PARIS, Francia.- El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que tiene esperanzas de llegar a un acuerdo con Irán, después de que el líder supremo de la República Islámica advirtiera a Washington que una intervención militar desencadenaría una “guerra regional”.
La letal represión del régimen iraní a las protestas que estallaron en diciembre le dieron a Trump la oportunidad de volver a amenazar a Irán con una intervención militar.
Estados Unidos bombardeó Irán en junio pasado durante una guerra de 12 días iniciada por Israel y tiene desplegados en el Golfo una decena de buques, incluido el portaaviones “USS Abraham Lincoln”.
El líder supremo iraní, Alí Jamenei, advirtió el viernes que “los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, en declaraciones difundidas por la agencia de noticias Tasnim. Sobre las declaraciones de Jamenei, Trump respondió: “Por supuesto que va a decir eso”. “Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no”, afirmó.