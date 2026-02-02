Donald Trump cree que hay posibilidad de diálogo con Irán

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, advirtió el viernes que “los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional”, en declaraciones difundidas por la agencia de noticias Tasnim. Sobre las declaraciones de Jamenei, Trump respondió: “Por supuesto que va a decir eso”. “Esperemos llegar a un acuerdo. Si no lo hacemos, entonces descubriremos si tenía razón o no”, afirmó.