Secciones
Mundo

Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

La mandataria encargada sostuvo que la medida tiene como objetivo “favorecer la convivencia” en el país. También confirmó el cierre del centro de torturas El Helicoide.

Delcy Rodríguez / ARCHIVO Delcy Rodríguez / ARCHIVO
Hace 1 Hs

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una ley de amnistía general y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que apruebe la iniciativa con el objetivo de “favorecer la convivencia” en el país.

El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, afirmó Rodríguez, quien pidió además que “nadie imponga la violencia o la venganza” y llamó a vivir “con respeto”. 

Donald Trump ordenó la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela

Donald Trump ordenó la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela

La mandataria chavista señaló que la decisión había sido discutida previamente con Nicolás Maduro, antes del 3 de enero, fecha en la que fue capturado por fuerzas militares estadounidenses.

Durante el mismo acto, que se realizó a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, Rodríguez realizó otro anuncio que generó sorpresa: El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos de la represión chavista, será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos.

Afirmó además que su gobierno avanzará en un proceso para combatir la corrupción dentro del sistema de justicia, aunque no brindó detalles sobre los alcances ni los plazos de esas medidas.

La iniciativa se da en un contexto de presión internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha condicionado avances en la relación bilateral a la liberación de detenidos por motivos políticos y ha asegurado tener un “control total” sobre las operaciones de crudo venezolano.

Delcy Rodríguez: "Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela"

Delcy Rodríguez: Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela

En una comparecencia ante el Senado de EE.UU., el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la liberación de presos políticos forma parte del proceso de “transición” en Venezuela y reconoció avances, aunque más lentos de lo esperado.

Según Rodríguez, la ley podría ser aprobada en la primera semana de febrero y beneficiaría inicialmente a personas detenidas por razones políticas. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance real de la normativa y su impacto en la represión denunciada por organismos internacionales. La mandataria adelantó que la amnistía excluiría a condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes.

Temas Nicolás MaduroDonald TrumpMaria Corina MachadoDelcy RodríguezMarco Rubio
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bajo presión, Caracas abre su modelo petrolero

Bajo presión, Caracas abre su modelo petrolero

Lo más popular
Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026
1

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial
2

Aumentos en el Subsidio de Salud y fuerte rechazo gremial

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán
3

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?
4

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes
5

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo
6

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Más Noticias
Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

Gerardo Huesen le reclamó a Darío Monteros crear una comisión urgente para prevenir inundaciones en Tucumán

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Cómo termina enero y qué se espera del clima en febrero en Tucumán

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Caso Érika Álvarez: ¿cuáles serían los vínculos del “Militar” Sosa con el narcotráfico?

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Narela Barreto: su cuerpo apareció en la calle y a cinco cuadras del departamento donde vivía

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Cambian el DNI y el pasaporte en Argentina: qué modificaciones rigen desde febrero de 2026

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: Es una muestra evidente de nepotismo

Sangenis defendió a Chahla tras el planteo de Soledad Molinuevo: "Es una muestra evidente de nepotismo"

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Viernes sofocante y con tormentas: rigen alertas rojas, naranjas y amarillas en varias provincias

Comentarios