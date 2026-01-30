Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, afirmó Rodríguez, quien pidió además que “nadie imponga la violencia o la venganza” y llamó a vivir “con respeto”.