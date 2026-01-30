Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes una ley de amnistía general y ordenó a la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, que apruebe la iniciativa con el objetivo de “favorecer la convivencia” en el país.
El anuncio fue realizado durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). “Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a la Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, afirmó Rodríguez, quien pidió además que “nadie imponga la violencia o la venganza” y llamó a vivir “con respeto”.
La mandataria chavista señaló que la decisión había sido discutida previamente con Nicolás Maduro, antes del 3 de enero, fecha en la que fue capturado por fuerzas militares estadounidenses.
Durante el mismo acto, que se realizó a puertas cerradas y sin acceso a la prensa, Rodríguez realizó otro anuncio que generó sorpresa: El Helicoide, uno de los centros de detención más emblemáticos de la represión chavista, será transformado en un centro de servicios sociales y deportivos.
Afirmó además que su gobierno avanzará en un proceso para combatir la corrupción dentro del sistema de justicia, aunque no brindó detalles sobre los alcances ni los plazos de esas medidas.
La iniciativa se da en un contexto de presión internacional, particularmente del gobierno de Estados Unidos. El presidente Donald Trump ha condicionado avances en la relación bilateral a la liberación de detenidos por motivos políticos y ha asegurado tener un “control total” sobre las operaciones de crudo venezolano.
En una comparecencia ante el Senado de EE.UU., el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que la liberación de presos políticos forma parte del proceso de “transición” en Venezuela y reconoció avances, aunque más lentos de lo esperado.
Según Rodríguez, la ley podría ser aprobada en la primera semana de febrero y beneficiaría inicialmente a personas detenidas por razones políticas. No obstante, persisten interrogantes sobre el alcance real de la normativa y su impacto en la represión denunciada por organismos internacionales. La mandataria adelantó que la amnistía excluiría a condenados por homicidio, narcotráfico y delitos comunes.