Delcy Rodríguez: "Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela"

Ante esta posibilidad, Rodríguez marcó su postura el pasado 15 de enero, asegurando no tener miedo al enfrentamiento diplomático: "Si algún día me tocase como presidenta encargada ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada". Sin embargo, la cooperación es un hecho; la mandataria ya ha suscrito acuerdos energéticos con la administración republicana y ha cedido en uno de los puntos más sensibles de la agenda: la situación de los detenidos.