Detienen al periodista Don Lemon: lo acusan de disturbios por filmar una protesta anti-Trump en una iglesia

El ex presentador de la cadena CNN, Don Lemon, fue arrestado y acusado de haber participado en disturbios, hace unos días, en una iglesia de Minnessota, cuando entró a filmar a un grupo que de manifestantes que interrumpió un servicio religioso en protesta contra las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
Lemon, de 59 años, quien actualmente es periodista independiente, fue detenido por agentes federales el jueves por la noche en Los Ángeles, donde cubría la próxima entrega de los premios Grammy, según su abogado, Abbe Lowell. “Don luchará contra estos cargos con firmeza y determinación en los tribunales”, declaró Lowell.
El periodista entró en la iglesia Cities Church en St. Paul el 18 de enero con un grupo de manifestantes que afirmaban que uno de los pastores era funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Este ataque sin precedentes a la Primera Enmienda -protección constitucional a la libertad de expresión- y este intento descarado de desviar la atención de las numerosas crisis que enfrenta esta administración no quedarán impunes”. En su propia defensa, Lemon declaró en un video reciente: “Una vez que comenzó la protesta en la iglesia, realizamos un acto de periodismo, que consistió en informar sobre lo sucedido”.
Hacia otro cierre del gobierno
Tres meses después del último “cierre”, Estados Unidos vuelve a estar en situación de parálisis presupuestaria, pese al acuerdo alcanzado el jueves entre la Casa Blanca y los demócratas, con el que se debería evitar una crisis duradera. En medio de la indignación por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Trump, la oposición demócrata se negó inicialmente a aprobar un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal. Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos. El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está bajo observación por las muertes de manifestantes en Mineápolis.
Un conservador a la Fed
El mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció que nominará a Kevin Warsh, un ex gobernador de la Reserva Federal (Fed, banco central), como próximo presidente de esa institución. “Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Nunca te dejará tirado”, añadió Trump. Warsh debe reemplazar al actual presidente de la Fed, Jerome Powell, que está enfrentado con Trump y cuyo mandato termina en mayo. Esta nominación será sometida al voto del Senado, donde los republicanos tienen mayoría. Trump hizo su anuncio a primera hora de la mañana, antes de la apertura de Wall Street.