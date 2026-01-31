Detienen al periodista Don Lemon: lo acusan de disturbios por filmar una protesta anti-Trump en una iglesia

Hacia otro cierre del gobierno

Tres meses después del último “cierre”, Estados Unidos vuelve a estar en situación de parálisis presupuestaria, pese al acuerdo alcanzado el jueves entre la Casa Blanca y los demócratas, con el que se debería evitar una crisis duradera. En medio de la indignación por las muertes de manifestantes contrarios a las redadas antinmigrantes ordenadas por Trump, la oposición demócrata se negó inicialmente a aprobar un paquete de gasto compuesto por seis proyectos de ley destinados a financiar más de tres cuartas partes del gobierno federal. Los demócratas habían prometido bloquear la medida a menos que se separara y renegociara la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para incluir salvaguardas sobre la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la agencia de seguridad pública mejor financiada de Estados Unidos. El ICE, encargado de las redadas antinmigrantes con fines de deportación, está bajo observación por las muertes de manifestantes en Mineápolis.