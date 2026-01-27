Trump apoyó a su secretaria de Seguridad tras los polémicos operativos migratorios en Minnesota

La gestión de Noem quedó bajo fuerte cuestionamiento a raíz de su respuesta inicial al crimen de Pretti, ocurrido durante un operativo migratorio. En su primera comparecencia pública, el sábado posterior a conocerse el hecho -la segunda muerte de un ciudadano estadounidense por disparos de agentes federales en lo que va del año-, la funcionaria calificó a la víctima, abatida por agentes de inmigración, como autor de “terrorismo doméstico”.