Trump apoyó a su secretaria de Seguridad tras los polémicos operativos migratorios en Minnesota

En medio de los fuertes cuestionamientos tras el asesinato de Alex Pretti en Minnesota, Donald Trump salió este martes en defensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y aseguró que la funcionaria continuará en el cargo. “Creo que está haciendo un muy buen trabajo”, sostuvo.
La gestión de Noem quedó bajo fuerte cuestionamiento a raíz de su respuesta inicial al crimen de Pretti, ocurrido durante un operativo migratorio. En su primera comparecencia pública, el sábado posterior a conocerse el hecho -la segunda muerte de un ciudadano estadounidense por disparos de agentes federales en lo que va del año-, la funcionaria calificó a la víctima, abatida por agentes de inmigración, como autor de “terrorismo doméstico”.
Ese posicionamiento desató una reacción inmediata del Partido Demócrata, que impulsó una campaña para promover la destitución parlamentaria de la secretaria de Seguridad Nacional. Si bien la iniciativa tiene escasas probabilidades de avanzar por la falta de apoyo republicano, constituye una señal explícita de rechazo a la política migratoria de la administración Trump.
En ese contexto, Noem quedó expuesta ante la opinión pública como uno de los símbolos de la línea más dura aplicada en Minnesota. De hecho, el propio Trump moderó su postura al enviar a su zar fronterizo, Tom Homan, para reemplazar como interlocutor con las autoridades locales al oficial de la Patrulla Fronteriza Greg Bovino, quien lideró las redadas masivas en Mineápolis durante las últimas tres semanas.
La gravedad de lo ocurrido también generó impacto dentro del Partido Republicano. Referentes como el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el senador Ted Cruz reclamaron una investigación “profunda e independiente” sobre la muerte de Pretti.
Pese a las críticas, Trump redobló su respaldo a Noem y defendió la política de seguridad fronteriza de su administración. “Creo que está haciendo un muy buen trabajo... la frontera es totalmente segura. Olvidas que teníamos una frontera que heredé por donde pasaban millones de personas. Ahora tenemos una frontera por donde no pasa nadie”, afirmó el mandatario.
En la misma línea, volvió a cuestionar las políticas migratorias de los gobiernos demócratas anteriores: “No podemos perder de vista el hecho de que tenemos que acoger a asesinos, capos de la droga y personas de instituciones mentales que fueron arrojados a nuestro país a través de las fronteras abiertas de los demócratas”.