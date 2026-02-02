La paz acordada de las camisas blancas

Graham Greene cumplió un rol cuasi sagrado de novelista: instalar en el mundo una expresión original que perviva más allá de una novela. Y que se instale con cierta autonomía. ¡Logrado!, dirían en un concurso al respecto. Claro que sí. No en vano hasta decimos “nuestro hombre en La Habana” en típica referencia a terceros (de cualquier naturaleza) en un territorio en el que nos interesa tener oídos y vista, sin ser ni vistos ni oídos. Espionaje, en suma. A la luz de lo acontecido en aquellos días, entre noviembre de 2012 y agosto de 2016 (46 meses. ¡Casi cuatro años!) en el país insular del Caribe bien vale hallar un símbolo. Y ello para hacer perdurable el tratamiento del muy singular acuerdo de paz (“Gobierno de Colombia-(FARC) Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia”) y Mutatis mutandis en beneficio de otros conflictos necesitados de ser resueltos. El de los palestinos e israelíes, de tan larga data que ya parece imposible, aunque esto de la “imposibilidad” sea el “cliché” de los conformistas. Mejor aún, para no errar: el cliché de los que, interesados desde siempre, se empeñan en el pesimismo como “catecismo” de gestión y conformación de los climas en los que debe analizarse los asuntos en línea.