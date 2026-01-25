Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

En la Argentina actual, pensar en el futuro previsional no es solo una cuestión de números: es una cuestión de calidad de vida. Nuestro sistema previsional cumple una función esencial al garantizar ingresos básicos a quienes se jubilan. Sin embargo, los haberes que ofrece por sí solos resultan insuficientes para sostener un nivel de vida digno durante la tercera edad.