La sombra de la ONU a la sombra de la ONU

La infinidad de resoluciones de la Asamblea General de la ONU destinadas a poner de relevancia el derecho de los palestinos a conformar su patria soberana e independiente como consecuencia la tan mentada Resolución 181 (II) de 1947 no hacen mella en la resistencia estadounidense. que deviene en un ofensivo tratamiento del Derecho Internacional. Paso a paso, sin que se evidencie voluntad en pro de aquella ya emblemática expresión “de los dos estados”, Estados Unidos -y particularmente de “la mano de Trump”- no se ha esmerado en disimular la absoluta preferencia por los derechos e intereses de Israel. Antes bien, ha consolidado los precedentes como una afirmación solemne del derecho de Israel.