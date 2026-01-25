Una buena solución para contener las crecidas

Dr. Juan Antonio González
Ex director de Ciencia, Tecnología y Ambiente
El cambio climático ya forma parte de las variables ineludibles a la hora de planificar el uso y la protección de las obras de infraestructura en la provincia como puentes, rutas y poblaciones ribereñas. Asimismo, debemos extremar las medidas con la extracción de áridos que se realiza para no alterar la dinámica de los ríos y provocar fenómenos no deseados de desbordes. Las lluvias intensas de los últimos días demuestran que estas condiciones no pueden ser ignoradas.
Los daños en rutas, caminos y márgenes fluviales evidencian la vulnerabilidad del territorio frente a estos eventos extremos. En este contexto, las soluciones no pueden ser parciales: deben ser integrales, combinando obras de ingeniería hidráulica con estrategias de restauración y protección ambiental. Históricamente se ha priorizado casi de manera exclusiva la infraestructura dura, relegando el rol de los sistemas naturales.
En numerosas regiones del mundo se emplean estructuras conocidas como tetrápodos, piezas tridimensionales de hormigón y acero, con pesos que oscilan entre 500 kilogramos y varias toneladas, diseñadas para disipar la energía del agua y contener grandes masas en movimiento. Su forma geométrica les permite asentarse de manera estable sobre tres de sus “patas”, lo que les proporciona una gran estabilidad incluso bajo condiciones de oleaje intenso.
Al encastrarse entre sí, conforman una barrera estable que reduce la erosión y el avance de las corrientes. Este tipo de tecnología aún no ha sido probado de manera sistemática en la provincia y podría evaluarse como alternativa.
No es lo único
A estas soluciones de ingeniería deben sumarse medidas de base ambiental: la protección y recuperación de los bosques ribereños como barreras naturales frente a los desbordes, y la conservación de la vegetación en la media y alta montaña, que actúa como un verdadero “freno” hídrico al regular la escorrentía.
Ambos enfoques -infraestructura y restauración ecológica- deben ejecutarse de forma conjunta. Solo su integración permitirá reducir los impactos de los crecientes volúmenes de agua y fortalecer la seguridad ambiental y territorial.