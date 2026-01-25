Una buena solución para contener las crecidas

El cambio climático ya forma parte de las variables ineludibles a la hora de planificar el uso y la protección de las obras de infraestructura en la provincia como puentes, rutas y poblaciones ribereñas. Asimismo, debemos extremar las medidas con la extracción de áridos que se realiza para no alterar la dinámica de los ríos y provocar fenómenos no deseados de desbordes. Las lluvias intensas de los últimos días demuestran que estas condiciones no pueden ser ignoradas.