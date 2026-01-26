Secciones
OpiniónFOTOGRÁFICOS

Recuerdos fotográficos: al final, la gallina le trajo suerte a River en La Ciudadela

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA.

Recuerdos fotográficos: al final, la gallina le trajo suerte a River en La Ciudadela
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 4 Hs

El primer ascenso de San Martín a la “A” significó una revolución para el fútbol tucumano. Por primera vez un equipo local jugaba en el fútbol de Primera de todos los domingos, ya no con el sello de los antiguos e inolvidables Nacionales, sino todos contra todos y por los puntos para la tabla general. 

El 16 de noviembre de 1988 el fixture determinó la visita de River Plate a La Ciudadela y, como era de esperarse, el estadio explotó.

Al recibimiento a la visita le sobró folclore y no faltó la gallina arrojada al campo, todo un clásico cuando jugaba el “Millo” fuera de Núñez, práctica hoy en desuso, en buena medida por las repetidas quejas de la Sociedad Protectora de Animales.

Pero vamos al partido. San Martín le jugó de igual a igual al River que dirigía César Luis Menotti, pero se topó con las atajadas de Ángel David Comizzo. Fue derrota por 2 a 1 para los tucumanos, que marcaron por medio del “Eterno” Jorge López. ¿Los goles de River? Jorge Da Silva y Abel Balbo. La recaudación fue récord: 1,1 millón de australes.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El vértigo de enero se enfrió en Davos
1

El vértigo de enero se enfrió en Davos

Seis recomendaciones de libros para leer en las vacaciones de verano
2

Seis recomendaciones de libros para leer en las vacaciones de verano

Un golpe sobre la mesa de la Real Academia: polémica sobre la lengua, entre“el guasap” y “la Inquisición”
3

Un golpe sobre la mesa de la Real Academia: polémica sobre la lengua, entre“el guasap” y “la Inquisición”

4

El monte

La vida de una creadora rebelde
5

La vida de una creadora rebelde

6

Las noches de amor en Groenlandia

Más Noticias
Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

Seven de Tafí del Valle: tradición, rugby y una evolución que no rompe el ritual

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Las jubilaciones no alcanzan: atención trabajadores y empresarios

Disfrutá del teatro al aire libre en Tafí del Valle

Disfrutá del teatro al aire libre en Tafí del Valle

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

La UNT se prepara para recuperar la biblioteca Sarmiento y la ex Legislatura

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Sexualmente hablando: las sustitutas de Masters y Johnson

Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán

Las fiestas previas del Carnaval se multiplican en distintos clubes de Tucumán

La vida de una creadora rebelde

La vida de una creadora rebelde

Comentarios