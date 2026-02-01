Secciones
La drástica decisión que tomó Susana Giménez sobre su futuro en Telefe

contundente respuesta de la diva cuando desde el canal le ofrecieron volver con su histórico programa dominical.

Hace 1 Hs

Susana Giménez tomó una decisión tajante sobre su futuro en Telefe y sorprendió al mundo del espectáculo. La revelación llegó este domingo, cuando Ángel de Brito contó en sus redes sociales cuál fue la respuesta de la conductora ante una propuesta formal del canal para su regreso a la televisión.

¿Qué dijo Ángel de Brito sobre el futuro de Susana Giménez?

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), el conductor de LAM fue directo:

“Susana rechazó la propuesta de Telefe”, escribió, y dio más detalles sobre la oferta.

Según explicó, los nuevos dueños del canal le propusieron a la diva volver con su clásico programa dominical en 2027. Sin embargo, la respuesta fue negativa.

“No quiere hacer televisión regular”, aseguró De Brito, dejando en claro que Susana Giménez no tiene intenciones de regresar a la pantalla con un ciclo semanal. De todos modos, el periodista aclaró que la conductora no descarta aparecer en situaciones puntuales:

“Solo aceptaría hacer especiales durante el próximo Mundial”, reveló.

De esta manera, el regreso estable de Susana Giménez a Telefe parece cada vez más lejano, aunque su figura sigue siendo clave para eventos televisivos de alto impacto.

Susana Giménez habló de la China Suárez y fue contundente

En paralelo, Susana Giménez volvió por unos días a Buenos Aires y protagonizó un móvil en el programa Puro Show, donde dejó definiciones que no pasaron desapercibidas, especialmente al ser consultada por la China Suárez.

Todo ocurrió cuando el cronista le preguntó por la biopic sobre su vida, que se encuentra en etapa de desarrollo, y le mencionó el nombre de la actriz como posible protagonista.

“Noooo, jamás. No, no tiene physique du rôle, tampoco”, respondió sin filtros la diva, y luego agregó una comparación que fue leída como una indirecta. Al hablar de Sofía Gala, afirmó:

“Pero Sofía es una actriz genial, que puede hacer cualquier cosa. No todas tienen ese don. Sofía es un genio. Para mí es un genio”.

Las declaraciones volvieron a ubicar a Susana Giménez en el centro de la escena mediática, aun cuando su futuro en la televisión parece cada vez más selectivo y alejado de los formatos tradicionales.

