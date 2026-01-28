Quién es Tomás Mazza, el influencer que fue señalado como el nuevo novio de Juanita Tinelli

Uno de los hitos más comentados en la carrera de Tomás Mazza fue su participación en La Velada del Año 5, el evento organizado por Ibai Llanos que reúne a streamers e influencers en combates de boxeo amateur. Allí, se enfrentó al español Viruzz en una pelea que captó la atención de miles de espectadores alrededor del mundo. Aunque perdió, su presencia en el ring lo posicionó como un representante argentino.