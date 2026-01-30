Las fotos del pasado: así era Susana Giménez en los inicios de su camino artístico

En 1974 incursionó en el teatro de revista tras ser convocada por Gerardo Sofovich. Aunque no formaba parte de sus planes iniciales, ese género amplió su llegada al público y consolidó su figura en los escenarios. Con el paso de los años, Susana se afianzó en la comedia y en la televisión, hasta que a fines de los años ochenta inició una etapa decisiva como conductora con Hola Susana, programa que se convirtió en un clásico de la pantalla chica.