El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública

Mario Pergolini vivió un episodio inesperado en la vía pública que decidió compartir con sus seguidores. El conductor perdió su teléfono celular en la calle y atravesó momentos de preocupación hasta que un joven logró contactarlo para devolvérselo.
El hecho fue relatado por el propio Pergolini a través de sus historias de Instagram. Allí explicó que el celular había sido encontrado por un joven llamado Rafael, quien se ocupó de localizarlo y entregarle el dispositivo en mano. Según contó el conductor, el joven rechazó cualquier tipo de recompensa por el gesto.
“Hoy había perdido mi teléfono y lo encontró Rafael, que se preocupó en devolvérmelo y no aceptó nada”, escribió Pergolini junto a una imagen del joven, a quien agradeció públicamente por su actitud.
El conductor destacó la honestidad del transeúnte y celebró el desenlace positivo de una situación habitual en el espacio público, donde la pérdida de objetos personales suele generar preocupación. La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, que resaltaron el gesto solidario.
No es la primera vez que Pergolini utiliza sus redes para compartir episodios de su vida cotidiana. En este caso, el relato puso el foco en un acto de honestidad que permitió resolver un percance urbano sin mayores consecuencias.