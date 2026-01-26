Secciones
EspectáculosFamosos

El inesperado percance que vivió Mario Pergolini en la vía pública

Atravesó momentos de preocupación hasta que un joven logró contactarlo.

BURLA. Pergolini posó con un trofeo en el inicio de su programa Otro día perdido. BURLA. Pergolini posó con un trofeo en el inicio de su programa "Otro día perdido".
Hace 1 Hs

Mario Pergolini vivió un episodio inesperado en la vía pública que decidió compartir con sus seguidores. El conductor perdió su teléfono celular en la calle y atravesó momentos de preocupación hasta que un joven logró contactarlo para devolvérselo.

El hecho fue relatado por el propio Pergolini a través de sus historias de Instagram. Allí explicó que el celular había sido encontrado por un joven llamado Rafael, quien se ocupó de localizarlo y entregarle el dispositivo en mano. Según contó el conductor, el joven rechazó cualquier tipo de recompensa por el gesto.

“Hoy había perdido mi teléfono y lo encontró Rafael, que se preocupó en devolvérmelo y no aceptó nada”, escribió Pergolini junto a una imagen del joven, a quien agradeció públicamente por su actitud.

El conductor destacó la honestidad del transeúnte y celebró el desenlace positivo de una situación habitual en el espacio público, donde la pérdida de objetos personales suele generar preocupación. La publicación generó numerosas reacciones entre sus seguidores, que resaltaron el gesto solidario.

No es la primera vez que Pergolini utiliza sus redes para compartir episodios de su vida cotidiana. En este caso, el relato puso el foco en un acto de honestidad que permitió resolver un percance urbano sin mayores consecuencias.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
1

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
2

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año
3

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional
5

Jaldo se reunió con diputados tucumanos para analizar la agenda legislativa nacional

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
6

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Más Noticias
No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

No apta para menores: la película francesa basada en hechos reales que incomoda y genera polémica en Netflix

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

¿Ojo por ojo?: autoridades australianas anunciaron que sacrificarán a 10 dingos a causa de la muerte de una turista

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Lo que deben evitar los signos del horóscopo chino para estar en armonía este lunes, según Ludovica Squirru

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

El reemplazo de la freidora de aire: ¿cuál es el nuevo electrodoméstico multifunción?

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Comentarios