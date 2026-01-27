Secciones
Amenazaron de muerte a Karina Mazzocco: así fueron los escalofriantes mensajes que le enviaron junto a la foto de un arma

La conductora contó que la amedrentaron a raíz de un tema tratado en "A la tarde".

Karina Mazzocco fue amenazada de muerte y mostró al aire de A la tarde (América TV) los escalofriantes mensajes que recibió.

¿Por qué amenazaron a Karina Mazzocco?

La conductora debió cambiar el rumbo de su programa este martes luego de ser amedrentada por un desconocido.

A la tarde tiene un número de WhatsApp abierto para que las personas envien la historia personal que les gustaría contar en el ciclo y todo pasa por un filtro de producción.

Al parecer, uno de los temas tratados el lunes en el envío molestó a un hombre que amenazó de muerte a Karina Mazzocco.

"Esto nunca me pasó en la vida, es una sensación indescriptible, muy fea", introdujo la presentadora.

"Hay un teléfono que siempre mencionamos para recibir las historias de ustedes, para contarlas, pero algo del contenido que compartimos ayer molestó y mucho", continuó.

En pantalla mostraron el chat, donde se puede leer: "Karina, te voy a matar. Ya se dónde vive tu hijo, dónde se mudó". Junto al escrito también se adjuntó la foto de un hombre con dos armas.

En otra conversación, este sujeto intentó comunicarse a través de una llamada telefónica y agregó: "Dejá de meterlo a Axel Caniggia". A su vez, compartió la imagen de una pistola cargada y escribió: "Te la voy a descrgar, vas a ver, en la cabeza".

"No se mencionó a la persona de manera descalificatoria. Fue en el contexto de una historia, yo no dije que era un delincuente, no lo amenacé de muerte ni nada", manifestó la conductora, sin entender qué provocó que la amenazaran.

"Ya fue hecha la denuncia. Hay gente que está investigando. Pero esto es un desastre", expresó Karina Mazzocco.

