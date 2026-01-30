Marixa Balli anunció el cierre de su local de zapatos: "Nunca vivimos una situación tan difícil"

El caso de Balli funciona como un símbolo de una problemática más amplia: pequeños y medianos comerciantes que, incluso con marcas instaladas y años de trayectoria, se ven obligados a cerrar locales o reformular sus negocios frente a la caída de ventas y el encarecimiento de los costos. Más allá del nombre propio, el cierre en Flores expone una crisis estructural que atraviesa a buena parte del entramado comercial urbano.