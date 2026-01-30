Secciones
Marixa Balli anunció el cierre de su local de zapatos: "Nunca vivimos una situación tan difícil"

Tras casi dos décadas en el polo comercial de Flores, la empresaria decidió bajar la persiana en medio de la caída del consumo.

Marixa Balli debió bajar la persiana.
Hace 2 Hs

La empresaria y figura mediática Marixa Balli confirmó el cierre definitivo de su histórico local de zapatos e indumentaria en el barrio porteño de Flores, una decisión que marca el final de una etapa de casi veinte años vinculada al comercio minorista. El anuncio expuso, además, las dificultades crecientes que atraviesan numerosos emprendedores en un contexto de fuerte retracción del consumo.

Balli explicó que la situación económica se volvió insostenible y habló de un deterioro progresivo que terminó por forzar la decisión. “Nunca vivimos una situación tan difícil”, resumió, al describir el impacto de la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los costos y la inestabilidad general del sector. Según su mirada, el calzado y la indumentaria dejaron de ser una prioridad para muchos consumidores, desplazados por gastos básicos.

La marca Xurama, que había logrado consolidarse desde 2005 en distintas calles comerciales de Flores, dejó de funcionar tras la decisión de no renovar el contrato del local principal. Como parte del cierre, Balli redujo la estructura del negocio y se trasladó a un espacio más pequeño para liquidar el stock disponible.

Lejos de presentar la situación como un retiro definitivo, la empresaria adelantó que evalúa cambiar de rubro y reinventarse por fuera del mundo del calzado. Entre las opciones que analiza aparecen proyectos vinculados al hogar y la decoración, en un intento por adaptarse a un mercado que muestra nuevas dinámicas y demandas.

El caso de Balli funciona como un símbolo de una problemática más amplia: pequeños y medianos comerciantes que, incluso con marcas instaladas y años de trayectoria, se ven obligados a cerrar locales o reformular sus negocios frente a la caída de ventas y el encarecimiento de los costos. Más allá del nombre propio, el cierre en Flores expone una crisis estructural que atraviesa a buena parte del entramado comercial urbano.

