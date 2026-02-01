El limpiador "3 en 1" que podés hacer en casa: desinfecta, blanquea y elimina manchas

Para qué sirve la mezcla de vinagre, bicarbonato y agua oxigenada

La unión de bicarbonato, vinagre y agua oxigenada constituye una solución integral para el mantenimiento del hogar, destacando especialmente en la eliminación de manchas rebeldes y el blanqueamiento de las juntas en baños o cocinas. Gracias a sus propiedades químicas, estos elementos logran desprender la suciedad incrustada en diversas superficies y devuelven la claridad a los materiales que perdieron su tono original con el paso del tiempo. Además, esta combinación funciona de manera excelente para neutralizar olores desagradables en espacios cerrados, ofreciendo un ambiente mucho más fresco sin depender de fragancias artificiales.